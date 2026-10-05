UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên thống nhất triển khai các hoạt động hợp tác

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, về phía Đại học Thái Nguyên có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên; lãnh đạo các phòng, ban chức năng, các trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030 và kết quả làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Lào Cai với Đại học Thái Nguyên ngày 17/9/2026, tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên và đại diện các cơ quan liên quan đã tập trung thảo luận chi tiết, cụ thể các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, về việc phối hợp tổ chức diễn đàn và chuỗi hội thảo, hội nghị, hai bên thống nhất tổ chức 3 hội thảo, trong đó có 2 hội thảo quốc tế về phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh tế số trong thời đại 4.0 và AI; hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc, địa điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai vào trung tuần tháng 11/2026. Mỗi hội thảo có quy mô khoảng 250 đại biểu.

Về phối hợp thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, hai bên thống nhất sẽ tổ chức khảo sát thực tế để lựa chọn địa điểm phù hợp.

Về việc xây dựng Trung tâm Thực hành kỹ năng Y khoa (thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng Y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng), hai bên cân nhắc phương án sử dụng hạ tầng tạm thời tại Bệnh viện Đa khoa số 1 và Bệnh viện Đa khoa số 2 để kịp thời ra mắt trung tâm; phương án đào tạo đội ngũ y bác sĩ cho tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo và đại biểu Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, hai bên trao đổi về việc hỗ trợ xây dựng mô hình mẫu trạm y tế tại 3 địa phương là xã Cảm Nhân, phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Đô, hoàn thành trong tháng 11.

Cùng với đó, hai bên trao đổi, thống nhất triển khai một số hoạt động hợp tác khác. Theo đó, Đại học Thái Nguyên sẽ hỗ trợ triển khai mô hình và tập huấn giáo dục STEM tại 3 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, xong trước 30/11/2026; hỗ trợ chuyển đổi số, tập huấn thương mại điện tử tại xã Cảm Nhân, phường Nghĩa Lộ và xã Bắc Hà; hỗ trợ quản trị số cho 2 doanh nghiệp.

Đại học Thái Nguyên cũng hỗ trợ tỉnh xây dựng 3 mô hình du lịch cộng đồng/sinh thái, dự kiến ra mắt trong tháng 7/2027 và xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm nâng tầm sản phẩm OCOP tại một số địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh t﻿rao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trân trọng cảm ơn Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Lào Cai trên các lĩnh vực, và khẳng định, các hoạt động hợp tác giữa hai bên rất có ý nghĩa đối với tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, hai bên cùng triển khai các nội dung phối hợp có hiệu quả theo đúng kế hoạch đã thống nhất.