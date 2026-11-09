UBND tỉnh Lào Cai làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc)

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Lào Cai còn có đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Nông nghiệp và Môi trường, Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó nhấn mạnh lợi thế về nông nghiệp, dược liệu và du lịch sinh thái.

Nông nghiệp Lào Cai có sự đa dạng theo vùng sinh thái. Khu vực vùng thấp thuận lợi phát triển lúa, ngô, dâu tằm, chè, chuối, dứa và cây ăn quả; vùng núi cao có lợi thế về rau trái vụ, hoa chất lượng cao, đào, mận, nấm, lê và dược liệu. Tỉnh chú trọng phát triển sản xuất xanh, hữu cơ, ứng dụng công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ và du lịch trải nghiệm.

Các sản phẩm chè, quế, nấm đã có thị trường xuất khẩu, trong đó chè và nấm đã được xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc). Đối với lĩnh vực dược liệu, diện tích toàn tỉnh ước đạt 6.970 ha, sản lượng khoảng 33.000 tấn trong năm 2026. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 8.500 ha dược liệu, sản lượng 40.000 tấn, giá trị sau chế biến đạt trên 2.000 tỷ đồng mỗi năm.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Riêng Vườn Quốc gia Hoàng Liên được công nhận là Vườn di sản ASEAN năm 2003, hiện quản lý diện tích 28.498 ha trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu. Nơi đây ghi nhận 2.853 loài thực vật, trong đó có trên 754 loài có công dụng làm thuốc.

Trên địa bàn tỉnh hiện có Trại nghiên cứu trồng cây thuốc Sa Pa thuộc Viện Dược liệu, cùng các cơ sở sản xuất giống, doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia phát triển dược liệu. Trong đó, Traphaco Sa Pa duy trì liên kết trên 40 ha atiso và đang hoàn thiện chứng nhận Halal để mở rộng thị trường. Vườn Quốc gia Hoàng Liên cũng đã nghiên cứu nguồn gen cây Tế tân lá tim, nhân giống Hoàng đàn và bảo tồn nhiều loài cây thuốc quý.

Ông Lin, Chin - Chang, Chủ tịch Tập đoàn Eastern Ever International Co., Ltd , Trưởng đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ tại buổi làm việc.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục quan tâm, kết nối các doanh nghiệp, đối tác có năng lực để tìm hiểu, triển khai các dự án hợp tác phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tỉnh Lào Cai sẵn sàng phối hợp, tạo thuận lợi để các bên trao đổi, nghiên cứu cơ hội đầu tư, hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, cùng có lợi.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc) bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng, lợi thế của Lào Cai trong phát triển cây dược liệu và du lịch sinh thái, đặc biệt là khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên. Đoàn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về điều kiện tự nhiên, nguồn dược liệu, định hướng phát triển vùng nguyên liệu cũng như cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; nghiên cứu khả năng kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà lưu niệm Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc).

Từ những lĩnh vực Đoàn quan tâm, hai bên hai bên tập trung trao đổi các định hướng hợp tác trên ba lĩnh vực trọng tâm: Hợp tác phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị; Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và lợi ích cộng đồng; Tăng cường hợp tác thương mại nông sản và chuyển giao kỹ thuật.