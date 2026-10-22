UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục khởi công nâng cấp Tỉnh lộ 153

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, sớm khởi công công trình cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 153 đoạn Bản Liền - Tân Tiến - Nghĩa Đô, từ Km42+300 đến Km63+900.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 26/6/2025.

Tỉnh lộ 153 xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian chờ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến; tập trung phát quang cây cỏ, khơi thông hệ thống thoát nước, vá sửa mặt đường và triển khai những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm việc đi lại của người dân an toàn, thuận lợi.

UBND xã Bảo Yên được giao tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đồng thời đôn đốc, yêu cầu nhà thầu bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến đường đang khai thác và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 153 qua xã Nghĩa Đô đến Quốc lộ 279, hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Người dân xã Nghĩa Đô và khu vực lân cận mong tuyến Tỉnh lộ 153 sớm được nâng cấp, bảo đảm đi lại an toàn, thuận lợi.

Trước đó, ngày 02/10/2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai đã đăng tải bài viết “” trên Báo Lào Cai điện tử, phản ánh thực trạng khoảng 15 km Tỉnh lộ 153 đi qua xã Nghĩa Đô bị xuống cấp nghiêm trọng. Là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối hạ tầng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cùng các khu vực lân cận, tình trạng xuống cấp của tuyến đường đã ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đời sống của người dân.