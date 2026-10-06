UBND tỉnh Lào Cai bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Lào Cai, GRDP quý III/2026 ước tăng 10,58%, tính chung 9 tháng tăng 9,09% so với cùng kỳ. Kết quả quý III cao hơn 0,08 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra, tuy nhiên tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn 0,44 điểm phần trăm so với kịch bản. Với kết quả này, quý III, Lào Cai đứng thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố và tính chung 9 tháng đứng thứ 5/9 tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 18 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trong 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,12%, cơ bản đạt kịch bản; khu vực xây dựng tăng 13,15%, cao hơn 0,24 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,65%, cao hơn 0,83 điểm phần trăm và là khu vực vượt kịch bản lớn nhất. Khu vực dịch vụ đóng góp 4,01 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP 9 tháng, cao nhất trong các khu vực kinh tế.

Trong khi đó, công nghiệp tăng 10,01%, thấp hơn 3,06 điểm phần trăm so với kịch bản, là điểm nghẽn lớn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Hoạt động đầu tư tiếp tục tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư thực hiện 9 tháng đạt 41.553,3 tỷ đồng, tăng 15,17%. Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh đạt 23.117,99 tỷ đồng, tăng 12,24%.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 7,70%, trong khi chỉ số tiêu thụ sản phẩm ngành chế biến, chế tạo giảm 2,19%, tồn kho tăng 8,45%, cho thấy sản xuất, tiêu thụ và tồn kho đang có độ lệch nhất định.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành khẩn trương cập nhật, rà soát, thống nhất số liệu theo Báo cáo quý III/2026, bảo đảm đầy đủ thông tin phục vụ đánh giá tăng trưởng và xây dựng kịch bản điều hành quý IV sát với tình hình thực tế.

Để có cơ sở đánh giá cụ thể hơn các động lực tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Thống kê tỉnh tham mưu văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn, phân loại theo doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư tư nhân, các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, khách sạn...; thống kê quy mô, tình hình sản xuất, mức tăng trưởng từ đầu năm. Mỗi xã phải chịu trách nhiệm thống kê đầy đủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, làm nền tảng xây dựng dữ liệu thống nhất phục vụ theo dõi, đánh giá tăng trưởng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ từ nay đến ngày 10/10 để hoàn thành việc nhập, cập nhật số liệu.

Về các động lực tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nhất là hoàn thiện quyết toán, thanh toán khối lượng và tạm ứng để nhanh chóng chuyển thành giá trị thực hiện. Đối với các khu công nghiệp, giao các đơn vị liên quan rà soát, thống kê sản lượng của các doanh nghiệp lớn, xây dựng biểu mẫu để doanh nghiệp cập nhật số liệu thường xuyên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị tăng cường giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và có giải pháp tháo gỡ theo từng ngành, lĩnh vực.

Các Ban Quản lý dự án xác định rõ tinh thần quyết tâm, chủ động và trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm khối lượng thực hiện và giải ngân theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ từ nay đến ngày 10/10 để hoàn thành việc nhập, cập nhật số liệu; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và báo cáo lãnh đạo tỉnh theo đúng quy định.