UBND tỉnh Lạng Sơn xuất sắc nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với sáng kiến 'Trợ lý ảo công chức số xứ Lạng'

Giải pháp công nghệ giải quyết bài toán thực tiễn

Lạng Sơn, với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng và dân cư phân tán, luôn đối mặt với nhiều thách thức trong công tác quản lý và điều hành. Khối lượng công việc ngày càng tăng, đặc biệt sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, đòi hỏi cán bộ, công chức phải xử lý lượng lớn văn bản, hồ sơ và yêu cầu báo cáo. Việc tra cứu thủ công, phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân không chỉ tốn thời gian mà còn làm giảm hiệu quả công việc.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc - Ảnh: LS.

Nhận thức rõ yêu cầu cấp bách đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã nghiên cứu và đưa vào vận hành "Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng" từ năm 2026. Đây không chỉ là một phần mềm đơn lẻ, mà là một giải pháp tổng thể, đưa AI vào lớp khai thác, xử lý và tái sử dụng dữ liệu hành chính.

Trợ lý ảo được thiết kế để hỗ trợ cán bộ trong các tác vụ thường xuyên như tra cứu văn bản, tìm căn cứ pháp lý, tóm tắt tài liệu, soạn thảo và rà soát văn bản, giúp giảm từ 30-50% thời gian xử lý ban đầu.

Từ "Số hóa để lưu trữ" đến "Khai thác dữ liệu để làm việc thông minh hơn"

Điểm nổi bật của Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng là nguyên tắc "AI hỗ trợ, cán bộ kiểm chứng và quyết định". Dữ liệu được kết nối, chuẩn hóa và lập chỉ mục từ các hệ thống dùng chung của tỉnh, bao gồm hơn 493.000 văn bản và tài liệu hành chính. Cán bộ có thể hỏi đáp bằng tiếng Việt tự nhiên và nhận được câu trả lời kèm theo căn cứ rõ ràng, giúp họ kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng trong tham mưu và giải quyết công việc.

Việc ứng dụng AI không thay thế con người mà hỗ trợ cán bộ chuẩn bị sản phẩm công vụ nhanh hơn, có hệ thống hơn và ít phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân. Hệ thống còn cung cấp các tính năng hỗ trợ soạn thảo văn bản, với 26 mẫu thông dụng và hơn 30 mẫu nâng cao, giúp chuẩn hóa cấu trúc, thể thức và văn phong hành chính.

Hiệu quả thực tiễn và khả năng nhân rộng

Theo số liệu thống kê đến ngày 30/6/2026, Trợ lý ảo đã ghi nhận trên 3.800 tài khoản được cấp, với hơn 240.000 lượt truy cập và trên 220.000 lượt truy vấn tại hơn 180 cơ quan, đơn vị. Bình quân mỗi tài khoản thực hiện khoảng 58 - 60 lượt truy vấn, cho thấy mức độ sử dụng thường xuyên và thiết thực của giải pháp trong công việc thực tế.

Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi tỉnh mà còn có khả năng nhân rộng cao, đặc biệt đối với các địa phương có điều kiện tương đồng. Việc triển khai hệ thống lấy dữ liệu hành chính làm nền tảng, người dùng công vụ làm trung tâm và kiểm soát dữ liệu làm điều kiện là một hướng tiếp cận hiệu quả và bền vững.

Sự kiện UBND tỉnh Lạng Sơn nhận giải thưởng tại VDA 2026 là một minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.