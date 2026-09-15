UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, ngài Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam và đoàn công tác bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của địa phương, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của lãnh đạo tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thành viên đoàn công tác tham gia buổi làm việc.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên, Đại sứ Julien Guerrier cho biết, sau khi khảo sát mỏ đất hiếm Đông Pao tại xã Khun Há, các thành viên đoàn công tác rất quan tâm đến việc thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững đối với nguyên liệu thô, khoáng sản chiến lược và nguồn năng lượng ổn định. Đặc biệt, trong lĩnh vực khai khoáng, phía EU mong muốn đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm, hướng tới hợp tác cùng có lợi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chế biến sâu và áp dụng công nghệ tiên tiến. Trong đó, đoàn đặc biệt quan tâm đến thông tin cấp phép khai thác tại mỏ Đông Pao.

Ngài Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại buổi việc.

Bên cạnh khai khoáng, đoàn công tác EU cũng định hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp tuần hoàn, phát triển ngành trà; đào tạo nguồn lao động khai thác sâu để đất hiếm trở thành nguồn khoáng sản có giá trị kinh tế cao. Đồng thời đẩy mạnh bảo hộ và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương như sâm và trà Lai Châu.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh tiềm năng kinh tế, du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Lai Châu, Đại sứ Julien Guerrier và các thành viên trong đoàn khẳng định sẽ làm cầu nối truyền tải thông tin, thu hút các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào nông nghiệp, khai khoáng cũng như phát triển du lịch của tỉnh Lai Châu, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, GRDP của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực; công nghiệp, thương mại, du lịch đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh kiên định định hướng phát triển nhanh, xanh và bền vững. Đồng thời chia sẻ về định hướng và tầm nhìn phát triển chiến lược của địa phương trong thời gian tới.

... tặng ngài Julien Guerrier - Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam món quà OCOP của tỉnh Lai Châu.

Đồng chí nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của tỉnh Lai Châu là tăng trưởng nhanh phải dựa trên nền tảng nâng cao năng suất, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, tăng trưởng xanh phải được đo lường cụ thể qua hiệu quả sử dụng tài nguyên, mức độ giảm phát thải và chất lượng môi trường. Đặc biệt, phát triển bền vững phải luôn lấy người dân làm trung tâm, nhằm tạo sinh kế vững chắc, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số - đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đoàn công tác và đại biểu tỉnh Lai Châu chụp ảnh lưu niệm.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã tặng quà đoàn công tác và 2 bên chụp ảnh chung, mở ra triển vọng hợp tác thiết thực, lâu dài, đưa quan hệ ngoại ngoại giao và đầu tư giữa địa phương và Liên minh Châu Âu lên tầm cao mới.