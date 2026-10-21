UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức CARE Quốc tế.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công đã thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiềm năng lợi thế và các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tại cuộc làm việc.

Tỉnh Sơn La mong muốn tổ chức CARE tiếp tục hỗ trợ mô hình HTX Cà phê Ara-Tay Sơn La phát triển và nhân rộng các mô hình tương tự ở nhiều vùng trồng cà phê trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ trang thiết bị, nguồn lực tài chính cho các hợp tác xã; nghiên cứu, hỗ trợ giống cà phê và các loại cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất; hỗ trợ xây dựng hệ thống thủy lợi, hồ chứa đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa hanh khô.

Đoàn công tác tổ chức CARE tại cuộc làm việc.

Tỉnh cũng đề xuất CARE phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy phát triển cà phê bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường xuất khẩu, nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc vùng trồng; phối hợp nghiên cứu, tham gia xây dựng khu dự trữ sinh quyển thế giới tại xã Ngọc Chiến.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Đoàn Công tác tổ chức CARE chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Đoàn công tác, bà Mary Michelle Nunn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Sơn La, đồng thời bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với tỉnh. Bà Mary Michelle Nunn đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương, giúp CARE có thêm những ý tưởng và định hướng cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, trong đó có nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, đặc biệt là giảm thiểu khí thải cacbon; nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua cải tiến sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; ưu tiên hỗ trợ cho phụ nữ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sinh kế bền vững… Tổ chức CARE mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp, đồng hành, huy động nguồn lực thực hiện các dự án tại địa phương trong thời gian tới./.