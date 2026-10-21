UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Chương trình Wallenberg (Thụy Điển) về trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự hành và phần mềm

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự cùng Đoàn công tác có các nhà đầu tư, nghiên cứu sinh đến từ Thụy Điển và đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Tài chính).

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác. Cùng dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả nổi bật và nhu cầu hợp tác, đầu tư về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chiến lược đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến nam 2045. HĐND tỉnh thông qua Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về mức độ trưởng thành chính quyền số; kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP và 80% dữ liệu được tái sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính. Toàn tỉnh có 40 tổ chức khoa học và công nghệ, 23 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 10 doanh nghiệp được công nhận khởi nghiệp sáng tạo.

Tỉnh đang xúc tiến thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển năng lượng mới với Công ty Kepco E&C (Hàn Quốc) và công nhận Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh đầu tiên. Đặc biệt, tỉnh đã đề xuất danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược gồm: bản sao số di sản Ninh Bình; bản sao số vùng bờ và châu thổ; ứng dụng thiết bị bay không người lái kết hợp LiDAR, AI và GIS để số hóa ba chiều các di tích, danh thắng. Bên cạnh đó là không gian phát triển công nghệ hiện đại với Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao Hà Nam.

Tỉnh mong muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo; ứng dụng AI ngôn ngữ và đa phương thức trong dịch vụ công và du lịch; triển khai bản sao số di sản và công nghệ ba chiều; học tập mô hình “Đấu trường nghiên cứu”, đưa doanh nghiệp khởi nghiệp của Ninh Bình tham gia nền tảng Media AI Hub và hoạt động đánh giá mô hình AI tiếng Việt, quản trị dữ liệu, AI an toàn. Đây là những lĩnh vực có nhiều điểm gặp gỡ với thế mạnh nghiên cứu của WASP.

Bà GS. Johanna Björklund, Giám đốc WASP Media & Language phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện đoàn công tác cũng giới thiệu WASP là chương trình nghiên cứu tư nhân lớn nhất Thụy Điển, được tài trợ bởi Quỹ Knut và Alice Wallenberg với tổng ngân sách khoảng 720 triệu EUR giai đoạn 2015 - 2034.

WASP hiện có 498 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 83 giảng viên được tuyển dụng quốc tế và hơn 80 doanh nghiệp, tổ chức đối tác, với sự tham gia của các trường đại học hàng đầu Thụy Điển như: Chalmers, KTH, Linköping, Lund, Umeå và Uppsala. Đặc biệt WASP có thế mạnh về đào tạo nguồn nhân lực; phát triển trí tuệ nhân tạo đa ngôn ngữ, nhân vật số và trợ lý ảo.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác và đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp của tỉnh đã trao đổi về cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển, xây dựng các dự án thí điểm đầu tư trong lĩnh vực AI, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao; kết nối doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Ninh Bình với hệ sinh thái nghiên cứu - công nghiệp của WASP.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn cảm ơn Đoàn công tác, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã kết nối, hỗ trợ để chuyến công tác được hiện thực hóa chỉ hơn hai tuần sau chuyến thăm Thụy Điển của Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí nhấn mạnh: Ninh Bình xác định trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, lợi thế cạnh tranh nằm ở dữ liệu, tri thức và con người. Đó cũng là triết lý mà WASP kiên trì theo đuổi hơn mười năm qua: đầu tư bền bỉ cho nghiên cứu chiến lược, đào tạo tiến sĩ, thu hút nhân tài và gắn kết nhà trường với doanh nghiệp. Do đó, tỉnh mong muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo; kết nối Trường Đại học Hoa Lư, các trường tại Khu Đại học Nam Cao với các trường đại học thành viên của WASP về học bổng, trao đổi nghiên cứu sinh, giảng viên…; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyển đổi số của tỉnh.

Hai bên cùng nghiên cứu, thử nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho những bài toán cụ thể của Ninh Bình. Đặc biệt, với thế mạnh của WARA Media & Language về mô hình ngôn ngữ, trợ lý ảo, nhân vật số hội thoại và tái tạo không gian ba chiều rất phù hợp nhu cầu của tỉnh, mong muốn đoàn công tác tìm hiểu bài toán do thực tiễn Ninh Bình đặt ra để đưa ra giải pháp và doanh nghiệp hai bên cùng kiến tạo. Bên cạnh đó, kết nối doanh nghiệp và thu hút đầu tư cơ sở nghiên cứu phát triển công nghệ tại Khu Công nghệ cao, Khu Đại học Nam Cao của tỉnh. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về quản trị dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Đồng chí cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối liên kết giữa hai bên để có dự kiến nội dung hợp tác cụ thể và yêu cầu Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh tham gia vào các lĩnh vực hợp tác. Ninh Bình cam kết tạo mọi điều kiện trong khuôn khổ pháp luật để hợp tác đạt kết quả tốt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn đã tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác.