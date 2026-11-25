Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.N

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Carlsberg Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp luôn quan tâm triển khai các chương trình hướng đến cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Carlsberg Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Trong năm 2026, Carlsberg Việt Nam đã chủ động đồng hành, hỗ trợ tỉnh trên các lĩnh vực an sinh xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch. Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với địa phương, hướng đến những giá trị phát triển bền vững.

Đại diện lãnh đạo Carlsberg Việt Nam cũng thông tin về định hướng hợp tác trong năm 2027. Theo đó, công ty dự kiến tiếp tục tập trung hỗ trợ các lĩnh vực an sinh xã hội, nước sạch, văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời mong muốn mở rộng các hoạt động đồng hành, đóng góp thiết thực hơn cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn sự đồng hành của Carlsberg Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, quảng bá du lịch của tỉnh thời gian qua. Đồng thời cho biết, năm 2027, Quảng Trị sẽ triển khai nhiều chương trình, sự kiện quan trọng nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Carlsberg Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác, đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; trong đó chú trọng tham gia các hoạt động kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh và tiềm năng, thế mạnh của Quảng Trị. Đặc biệt, tỉnh mong muốn doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào Tuần Văn hóa - Du lịch được tổ chức hằng tháng và các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2027 tại Quảng Trị, góp phần tạo thêm sức hút cho các sự kiện, quảng bá điểm đến và thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.

Lãnh đạo Carlsberg Việt Nam tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh - Ảnh: H.N