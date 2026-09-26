UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với 11 xã phía Đông về kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

UBND tỉnh đã làm việc với 11 xã: Tánh Linh, Đồng Kho, Bắc Ruộng, Nghị Đức, Tân Lập, Nam Thành, Suối Kiết, Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh và xã Tân Minh. Dự làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các xã

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh buổi làm việc nhằm nắm bắt toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; đánh giá kết quả đạt được, nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như tiềm năng, lợi thế để tỉnh có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các xã báo cáo ngắn gọn, đi thẳng vào những nội dung trọng tâm, tập trung vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, những tồn tại, khó khăn cần tỉnh hỗ trợ và các đề xuất nhằm tạo động lực tăng trưởng, nâng cao đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo các xã dự buổi làm việc

Đồng chí Hồ Văn Mười cũng yêu cầu các sở, ngành chủ động trao đổi, giải đáp ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phát huy nội lực và tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Kho Giáp Hà Bắc báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 11 xã phía Đông đã tập trung chỉ đạo, điều hành bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới. Bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định, hoạt động nền nếp, hiệu lực và hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã Tánh Linh Nguyễn Thiêm báo cáo tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế các địa phương tiếp tục duy trì ổn định. Sản xuất nông nghiệp được triển khai theo kế hoạch. Hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và giao thông được tăng cường.

Chủ tịch UBND xã Suối Kiết Nguyễn Trọng Vân báo cáo tại buổi làm việc

Các địa phương cũng chú trọng công tác thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giải quyết việc làm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn duy trì ở mức cao, việc số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu dân cư được triển khai hiệu quả. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo các xã cũng phản ánh nhiều khó khăn liên quan đến hạ tầng giao thông, thủy lợi, xử lý ngập úng sau mưa lớn; nhu cầu đầu tư trường học, trụ sở làm việc và các công trình thiết yếu phục vụ phát triển địa phương.

Các xã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, đầu tư, bố trí nguồn lực và cơ chế thực hiện các dự án, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương.

Trước đó (sáng 26/9), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực Đập dâng Tà Pao, xã Đồng Kho; khảo sát thực tế tuyến Đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho và Đường Độc Lập, xã Tánh Linh; thăm tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức - Chi nhánh Tánh Linh tại xã Đồng Kho; kiểm tra thực tế Trường THCS Nghị Đức, xã Nghị Đức.