UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra, làm rõ việc Cầu kính Rồng Mây dừng hoạt động

Từ ngày 15/9/2026 đến nay, qua theo dõi thông tin trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (UBND tỉnh) nhận thấy có một số bài viết, bài đăng phản ánh việc Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây dừng hoạt động, nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của việc thi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng. Nội dung này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

UBND tỉnh đã tiếp nhận và chỉ đạo xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Ngày 15/9/2026, UBND tỉnh đã tiếp nhận Văn bản số 23/CV-TĐHLS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn thông báo về việc doanh nghiệp dừng hoạt động Dự án Du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn - Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây. Theo nội dung văn bản, doanh nghiệp cho rằng việc dừng hoạt động xuất phát từ ảnh hưởng của việc thi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng do Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi tiếp nhận văn bản, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung sau:

Giao các sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ của hai dự án trên. Qua kiểm tra, rà soát, hai dự án trên không chồng lấn về phạm vi sử dụng đất (vị trí, ranh giới, diện tích).

UBND xã Bình Lư đã ban hành Công văn số 2089/UBND-KT ngày 17/9/2026, chỉ đạo chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc tạm dừng thi công đoạn đường công vụ thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng để phục vụ công tác kiểm tra thực địa và rà soát hồ sơ pháp lý có liên quan.

Ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn để tổ chức kiểm tra thực địa toàn bộ khu vực triển khai Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng và các khu vực liên quan của Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây; rà soát hồ sơ pháp lý của hai dự án. Trên cơ sở đó, làm rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng (nếu có) và trách nhiệm của các bên liên quan, đề xuất UBND tỉnh giải pháp giải quyết bảo đảm đúng quy định, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp.

Quan điểm của UBND tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu luôn nhất quán chủ trương khuyến khích, đồng hành và hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai đầu tư các dự án đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn và Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc đều là những nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, được tỉnh ghi nhận, tạo điều kiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nội dung trên đang được UBND tỉnh xem xét, giải quyết trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, khách quan, công khai, bình đẳng giữa các nhà đầu tư và thượng tôn pháp luật. UBND tỉnh sẽ căn cứ kết quả kiểm tra để có giải pháp phù hợp, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai đúng quy định, các doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; trường hợp phát hiện sai phạm (nếu có) sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi tại tỉnh Lai Châu.

Các tổ chức, cá nhân, người sử dụng mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ, bình luận, suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng; theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của UBND tỉnh và cơ quan chức năng. UBND tỉnh sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức về các nội dung trên sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của Đoàn kiểm tra liên ngành.