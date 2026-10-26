UBND tỉnh Lai Châu công bố 4 quyết định bổ nhiệm cán bộ

Trong đợt này, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành các quyết định điều động và bổ nhiệm đối với các đồng chí: Kiều Hải Nam - Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Phùng Thị Hương Loan - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ; đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Bùi Văn Cường - Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương. Các quyết định trên được ban hành và có hiệu lực thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 23/10/2026.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Hương - Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định.

Phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung yêu cầu: Với cương vị công tác mới, các đồng chí cần tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác. Đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, khiêm tốn, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan, đơn vị mới.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng thời tập trung tham mưu, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu phát triển văn hóa, xây dựng con người Lai Châu, khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ngành Ngoại vụ chủ động tham mưu công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài. Ngành Nông nghiệp và Môi trường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Ngành Công thương tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng, thương mại; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

... trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ các đồng chí mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện các sở, ngành, địa phương chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này, đồng chí Kiều Hải Nam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, khẳng định nhận thức rõ vinh dự gắn liền với trách nhiệm lớn; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026. Các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp, ủng hộ của các sở, ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.