UBND tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Thủy lợi

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: H.N

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Quảng Trị đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, phát triển kết cấu hạ tầng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tiềm năng và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: H.N

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu và đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống. Đây cũng là cơ sở để tăng cường hợp tác với Trường đại học Thủy lợi, cơ sở đào tạo, nghiên cứu có thế mạnh trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và phát triển hạ tầng.

GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: H.N

Trong giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh đề nghị hai bên tập trung nghiên cứu, tư vấn giải quyết các bài toán chiến lược của địa phương; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên nước, thủy lợi. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và huy động các nguồn lực khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

UBND tỉnh và Trường đại học Thủy lợi ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: H.N

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm: Tư vấn giải quyết các vấn đề chiến lược của tỉnh; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý tài nguyên nước, thủy lợi, phòng, chống thiên tai; phát triển nông nghiệp xanh, bảo vệ tài nguyên và môi trường; lĩnh vực phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, năng lượng, logistics, du lịch, hỗ trợ cộng đồng, khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác trong nước, quốc tế và huy động nguồn lực.

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: H.N

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 là cơ sở để UBND tỉnh và Trường đại học Thủy lợi cụ thể hóa các chương trình phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên, từng bước đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với thiên tai và tạo thêm động lực cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: H.N