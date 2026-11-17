Tham dự có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Về phía Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham dự lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong triển khai cung ứng dịch vụ bưu chính và hành chính công; triển khai các dịch vụ tài chính bưu chính; triển khai cung ứng các dịch vụ phân phối-truyền thông, kết nối, tiêu thụ hàng nông sản và sản phẩm OCOP tại địa phương; phát triển hạ tầng, mạng lưới bưu chính; phát triển dịch vụ logistics, chuyển phát xuyên biên giới; phát triển mô hình kinh tế tầm thấp.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Quảng Trị tham dự lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh: Hiện nay, Tổng công ty đang chuyển đổi mạnh mẽ từ doanh nghiệp bưu chính truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ-logistics; từng bước phát triển, ứng dụng các công nghệ và nền tảng mới trong cung cấp dịch vụ.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Trên cơ sở lợi thế về mạng lưới rộng khắp, kinh nghiệm vận hành và định hướng phát triển công nghệ-logistics, Tổng công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành những chương trình thiết thực, phù hợp với nhu cầu và tiềm năng của Quảng Trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp có lịch sử lâu đời, sở hữu mạng lưới và hạ tầng bưu chính rộng khắp, có vai trò quan trọng trong cung ứng hàng hóa, bưu phẩm và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Thực tiễn triển khai dịch vụ bưu chính công ích tại Quảng Trị thời gian qua đã góp phần giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính, giảm đáng kể áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác - Ảnh: T.Đ

Để thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 sớm đi vào thực chất, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đã xác định.

Trong đó, nghiên cứu thí điểm mở rộng mô hình điểm cung ứng dịch vụ công qua mạng lưới bưu chính công ích, ưu tiên các lĩnh vực chuyên sâu như đất đai và an sinh xã hội; bảo đảm đầy đủ nhân lực, phương tiện, hạ tầng công nghệ để việc chi trả được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, an toàn và thân thiện với người dân.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Quảng Trị tham dự lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Nghiên cứu các giải pháp phát triển logistics, kho bãi, vận tải và phân phối hàng hóa, gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhằm khai thác lợi thế hành lang kinh tế.

Cùng với đó, tận dụng hệ thống phân phối và các nền tảng thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam để hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương tại thị trường trong nước và quốc tế.

Quang cảnh lễ ký kết - Ảnh: T.Đ

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, phân công rõ đầu mối, rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm đối với từng nội dung hợp tác, bảo đảm triển khai ngay từ những ngày đầu. UBND tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong quá trình triển khai các chương trình hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: T.Đ

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Dịp này, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh.