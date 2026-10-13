UBND tỉnh Khánh Hòa quy định việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 80 quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Một công trình xây dựng trên địa bàn phường Nam Nha Trang.

Theo quyết định, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được phân định theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Cụ thể, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp nhẹ, sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng và công trình giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách các công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường. Sở Công Thương phụ trách các công trình công nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi được giao quản lý.

UBND tỉnh giao UBND cấp xã chủ trì tiếp nhận bàn giao công trình xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thuộc địa bàn hành chính quản lý. Đối với công trình nằm trên địa bàn từ 2 xã, phường, đặc khu trở lên, Sở Xây dựng chủ trì tham mưu UBND tỉnh quyết định việc tiếp nhận bàn giao theo quy định. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định riêng về cơ quan, đơn vị tiếp nhận thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trong công tác quản lý an toàn công trình, UBND cấp xã được giao tiếp nhận thông tin về các công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng. Đồng thời, UBND cấp xã có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình cấp III, cấp IV đã hết thời hạn sử dụng theo thiết kế thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

UBND cấp xã được phân cấp chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng thuộc địa bàn hành chính quản lý. Đối với công tác đánh giá an toàn công trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện được giao cho các sở chuyên ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh theo phạm vi quản lý.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định; đồng thời tổng hợp báo cáo về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ về Sở Xây dựng trước ngày 1-12 hằng năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-10-2026.