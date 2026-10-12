UBND tỉnh Khánh Hòa quy định về quản lý hoạt động xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 81/2026 quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định cụ thể quy mô, chiều cao công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và phân cấp một số thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng cho các sở, ngành, địa phương.

Một góc phường Phan Rang.

Theo quyết định, đối với công trình xây dựng mới, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 217/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Đồng thời, công trình phải bảo đảm các tiêu chí: Dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m² và chiều cao dưới 12m trên một thửa đất.

Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có nhu cầu sửa chữa, cải tạo, việc thực hiện phải theo đúng quy mô hiện trạng công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước đó hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép tồn tại hợp pháp. Công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được tồn tại cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất.

Bên cạnh quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng. Cụ thể, UBND cấp xã được giao chấp thuận tổng mặt bằng đối với công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa thuộc địa bàn quản lý; quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; chấp thuận địa điểm, quy mô và thời gian tồn tại của công trình tạm theo quy định.

Đối với việc tiếp nhận thông báo khởi công, UBND cấp xã được giao tiếp nhận thông báo đối với tất cả công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý, bao gồm cả những công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của các sở chuyên ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thẩm định đối với các dự án thuộc chuyên ngành quản lý, trừ những dự án được đầu tư xây dựng trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh. Đối với các dự án này, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức thẩm định.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định. Các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm báo cáo định kỳ về công tác quản lý hoạt động xây dựng gửi Sở Xây dựng trước ngày 1-12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10-2026. Quyết định số 27/2025 của UBND tỉnh phân cấp một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 81/2026 có hiệu lực thi hành.