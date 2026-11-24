Tối 24-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa". Tại chương trình, UBND tỉnh phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có PGS.TS Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); GS.TS Nguyễn Văn Kim - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; GS.TS Nguyễn Chí Bền - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các nhà khoa học, nghệ nhân cùng đông đảo người dân, du khách.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà, Võ Hoàn Hải, Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu dự chương trình.

Bảo tàng Trường Sa được khởi công đúng dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975 - 29-4-2026), xây dựng tại xã Cam Lâm trên diện tích hơn 1,7ha, với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Phát biểu phát động, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, Bảo tàng Trường Sa được định vị là bảo tàng chuyên đề về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo. Với không gian quy hoạch kết nối liên hoàn cùng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, cụm công trình hướng tới mục tiêu trở thành thiết chế văn hóa - giáo dục đa năng, tổng hợp, hiện đại, ứng dụng công nghệ trưng bày tiên tiến và phát triển bảo tàng số. Nơi đây vừa là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau, vừa là trung tâm nghiên cứu khoa học, điểm đến văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh và cả nước, kết nối trái tim của đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài luôn hướng về Trường Sa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cho rằng, linh hồn và sức sống bền vững của một bảo tàng không chỉ nằm ở quy mô kiến trúc hay công nghệ hiện đại, mà cốt lõi chính là chiều sâu giá trị, tính chân thực, khoa học và sức lay động từ những tài liệu, hiện vật, kỷ vật gốc gắn với những câu chuyện lịch sử và con người cụ thể. Mỗi tấm hải đồ, mỗi trang nhật ký, bức thư tay, tấm ảnh hay kỷ vật bình dị của người lính đảo và ngư dân bám biển đều mang trong mình một ký ức thiêng liêng, góp phần khẳng định chủ quyền thực sự, liên tục của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, đồng thời kể lại những câu chuyện nhân văn sâu sắc về cuộc sống, chiến đấu và tình cảm gắn bó máu thịt giữa đất liền với Trường Sa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu kêu gọi hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà kêu gọi các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập và đồng bào trong, ngoài nước chung tay góp sức, tích cực hưởng ứng cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm, chuyển giao tài liệu, hiện vật, kỷ vật lịch sử trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa. Qua đó, những tài liệu, hiện vật, kỷ vật cùng những câu chuyện, ký ức hào hùng về Trường Sa sẽ được gìn giữ trường tồn và lan tỏa đến các thế hệ mai sau.

Đồng chí khẳng định, Bảo tàng Trường Sa không chỉ được dựng xây bằng gạch đá, công trình và công nghệ, mà trước hết được kết tinh từ ký ức lịch sử, mồ hôi, xương máu của bao thế hệ cha anh và tình cảm, niềm tin của hàng triệu trái tim Việt Nam luôn hướng về biển, đảo quê hương.

Tiết mục hát múa "Tổ quốc gọi tên mình".

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân đã trao tặng tư liệu, hiện vật. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao tặng một số hiện vật, tư liệu và tranh ảnh về quần đảo Trường Sa; tiêu biểu là lá cờ Tổ quốc có tên, chữ ký, con dấu của nhiều đảo, điểm thuộc quần đảo Trường Sa. UBND đặc khu Hoàng Sa và Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) trao tặng tập tư liệu báo chí, sách, ảnh, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Hội Những người ái mộ bác sĩ A.Yersin và Hội Tem Khánh Hòa trao tặng bộ tem về Trường Sa. Bảo tàng Cổ vật Mũi Né (Lâm Đồng) trao tặng hiện vật gốm qua các thời kỳ do ngư dân phát hiện, trục vớt tại quần đảo Trường Sa.

Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, đại diện nhóm tác giả, trao tặng 200 tư liệu thư tịch, sách, ảnh, bản đồ về Hoàng Sa và Trường Sa. Gia đình nhà báo Nguyễn Viết Thái trao tặng bộ ảnh tư liệu về chuyến thăm và làm việc của Đại tướng Lê Đức Anh tại quần đảo Trường Sa năm 1988. GS.TS Nguyễn Văn Kim, GS.TS Nguyễn Chí Bền, PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu trao tặng nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa biển, đảo Việt Nam.

UBND đặc khu Hoàng Sa và Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) trao tặng tập tư liệu báo chí, sách, ảnh, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao tặng lá cờ Tổ quốc có tên, chữ ký, con dấu của nhiều đảo, điểm thuộc quần đảo Trường Sa.

GS.TS Nguyễn Chí Bền trao tặng Tập sách Văn hóa biển đảo Việt Nam.

Đại diện gia đình nhà báo Nguyễn Viết Thái tặng bộ ảnh Đại tướng Lê Đức Anh thăm Trường Sa năm 1988.

Tiến sĩ, nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn trao tặng tư liệu thư tịch, bản đồ cổ về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Đại diện Hội Những người ái mộ bác sĩ A.Yersin và Hội Tem Khánh Hòa trao tặng bộ tem về Trường Sa.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Mũi Né (Lâm Đồng) trao tặng hiện vật gốm được trục vớt tại vùng biển Trường Sa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận và tri ân các tổ chức, cá nhân đã tặng hiện vật, tư liệu cho Bảo tàng Trường Sa.

Dịp này, Ban tổ chức tri ân các cơ quan, cá nhân thời gian qua đã gửi tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa, gồm: Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; Bảo tàng Hải quân; Thông tấn xã Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Đăng Hòe; gia đình cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Minh Ngọc; Thạc sĩ Phạm Mạnh Cường (Viện Bảo tồn di tích); nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thành Châu; nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Vân (Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập).

Tiết mục hát múa "Nơi đảo xa".

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá nhân tham gia, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa làm đầu mối tiếp nhận thường xuyên, liên tục từ hôm nay. Bên cạnh việc tiếp nhận trực tiếp và qua đường bưu điện, đối với những hiện vật khối lớn, khó di chuyển hoặc đối với các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, Bảo tàng tỉnh sẽ cử tổ công tác chuyên môn đến tận nhà, tận đơn vị để khảo sát và tiếp nhận chu đáo, an toàn.

XUÂN THÀNH - ĐỨC THẢO - VĨNH THÀNH