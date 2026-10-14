UBND tỉnh Khánh Hòa phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thư ngỏ phát động hiến tặng, chuyển giao tài liệu, hiện vật, tư liệu, kỷ vật lịch sử liên quan đến quần đảo Trường Sa để trưng bày tại Bảo tàng Trường Sa.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa.

Trong thư ngỏ, UBND tỉnh nhấn mạnh: Khánh Hòa - quê hương “xứ Trầm, biển yến” - là vùng đất gắn liền với bao thăng trầm lịch sử khai phá, khai thác và bảo vệ biển, đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện tỉnh đã khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa - công trình được định hướng là thiết chế văn hóa - giáo dục đa năng, hiện đại, tiêu biểu của tỉnh, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng. Để nội dung trưng bày phong phú, ý nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, UBND tỉnh kêu gọi các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà sưu tập cùng đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài chung tay hưởng ứng cuộc vận động hiến tặng, chuyển giao hoặc cung cấp thông tin về tài liệu, hiện vật liên quan đến Trường Sa.

Nội dung và loại hình tài liệu, hiện vật vận động hiến tặng tập trung vào các nhóm: Tài liệu, hiện vật về vị trí, điều kiện tự nhiên và diện mạo Trường Sa; tài liệu, hiện vật phản ánh vị trí, vai trò và tầm vóc chiến lược của Trường Sa; tài liệu, hiện vật về Trường Sa trong lịch sử Việt Nam; tài liệu, hiện vật về hoạt động của quân và dân, đời sống và sức sống Trường Sa; tài liệu, hiện vật về quá trình xây dựng, phát triển Trường Sa và đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội; tài liệu, hiện vật thể hiện tình cảm, sự gắn bó và đóng góp của đất liền đối với Trường Sa; tài liệu, hiện vật, hình ảnh và tư liệu nghe nhìn phản ánh Trường Sa hôm nay.

UBND tỉnh cam kết mọi tài liệu, hiện vật gửi về Bảo tàng Trường Sa sẽ được kiểm kê, thẩm định, phân loại, bảo quản và tôn vinh trang trọng theo đúng các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Việc tiếp nhận diễn ra thường xuyên, liên tục kể từ ngày phát động. Đầu mối tiếp nhận là Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, số 16 Trần Phú, phường Nha Trang, điện thoại 0258.3822277.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng tại xã Cam Lâm, trên diện tích hơn 1,7ha, với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Vinhomes tài trợ. Khi hoàn thành, Bảo tàng Trường Sa cùng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sẽ tạo thành cụm công trình khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Cụm công trình cũng thể hiện ý chí bền bỉ bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và tri ân các thế hệ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo.

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