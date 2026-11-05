UBND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 11

Chiều 5-11, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11. Đồng chủ trì có đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền, Nguyễn Thanh Hà. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng điều hành cuộc họp.

Đồng chí Lữ Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực; các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng cao và tiếp tục là động lực chính đóng góp cho tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 196.853,9 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch đạt 72.239,7 tỷ đồng, tăng 20,9% so cùng kỳ năm trước; tổng lượt khách du lịch đạt 22,5 triệu lượt, tăng 50,8%, trong đó khách quốc tế đạt 7,8 triệu lượt, tăng 66,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Lữ Thanh Hải và các đại biểu tham dự cuộc họp.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp.

Thu ngân sách nhà nước đạt 39.701,1 tỷ đồng, đạt 105,5% dự toán và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm. Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục sôi động; hoạt động dạy và học tiếp tục triển khai đồng bộ theo chương trình kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, công nghiệp tăng trưởng thấp (chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10-2026 tăng 1,53% so với tháng trước, tính chung 10 tháng năm 2026 tăng 7,06% so với cùng kỳ năm trước); diện tích trồng trọt, sản lượng thủy sản giảm (lần lượt giảm 3,1% và 4,8% so với cùng kỳ năm trước); tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm nên chưa tạo được nhiều giá trị gia tăng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn (số doanh nghiệp thành lập mới tháng 10-2026 giảm 27,3%, số doanh nghiệp giải thể tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước).

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục triển hai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; bám sát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV/2026 đạt 10% trở lên và cả năm đạt hơn 10,2%.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã tập trung vào các nhóm nội dung liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số (tỷ lệ giải ngân 10 tháng đạt 78,5%; mục tiêu tháng 11 đạt 90%); xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc và công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, dữ liệu đất đai và phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung vào kịch bản tăng trưởng trong quý IV, phải đảm bảo đạt trên 10,2%. Đồng chí đề nghị các đơn vị xác định rõ mức đóng góp của từng doanh nghiệp, dự án và có giải pháp thực hiện, tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngay từ đầu tháng 11. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động bảo vệ sản xuất trước nguy cơ thiên tai, dịch bệnh, hướng dẫn Nhân dân thu hoạch nông sản, thủy sản sớm khi đủ điều kiện; tập trung phát triển cây trồng giá trị cao, phù hợp với từng vùng và nuôi biển công nghệ cao, trong đó triển khai các giải pháp thu hút đầu tư các dự án nuôi biển quy mô lớn, công nghệ cao, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của ngành.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, cùng Thống kê tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tăng trưởng và thu ngân sách năm 2027, đảm bảo kế hoạch chi tiết đến từng dự án, từng doanh nghiệp, đơn vị. Đối với các địa phương, nhất là các xã, phường có mức độ tăng trưởng thấp, cần tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; giải ngân đầu tư công liên quan đến các dự án mà các xã được giao làm chủ đầu tư. Phấn đấu hết tháng 11 phải giải ngân được 90%, hết tháng 12 là 100% nguồn vốn.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển và đóng góp tích cực vào tăng trưởng. Các đơn vị làm tốt công tác thống kê, thu thập số liệu, hình thành nguồn dữ liệu trên địa bàn, lĩnh vực của mình phụ trách.