UBND tỉnh Khánh Hòa gửi thư khen Công an tỉnh về hệ thống trụ liên lạc khẩn cấp trên đèo Khánh Lê

Ngày 14-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có thư khen Công an tỉnh Khánh Hòa vì đã chủ động nghiên cứu, thiết kế và đưa vào thí điểm Hệ thống trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Khánh Lê.

Thư khen Công an tỉnh Khánh Hòa của UBND tỉnh.

Đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh, là tuyến giao thông huyết mạch nối Khánh Hòa với Lâm Đồng. Tuyến đèo dốc, quanh co, hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông và sạt lở đất đá, nhất là trong mùa mưa bão. Thời gian qua, trên tuyến từng xảy ra những vụ sạt lở, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một số đoạn còn mất sóng điện thoại khi thời tiết xấu, gây khó khăn cho việc liên lạc, xác định vị trí và tổ chức ứng cứu.

Một trụ SOS được lắp đặt tại Km 36 trên đèo Khánh Lê.

Hệ thống trụ SOS được Công an tỉnh ra mắt ngày 9-11, hoạt động độc lập bằng năng lượng mặt trời, tích hợp nút bấm SOS, camera, loa cảnh báo và công nghệ định vị. Khi gặp sự cố, người dân và du khách có thể kết nối hai chiều với lực lượng công an, kể cả ở nơi không có sóng điện thoại. Hình ảnh và vị trí sự cố được truyền về trung tâm, giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin và tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

UBND tỉnh đánh giá cao mô hình xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để giải quyết vấn đề cấp thiết của địa phương. UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt 24/7 và bố trí lực lượng thường trực tiếp nhận, xử lý tín hiệu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống. Đồng thời, Công an tỉnh cần đánh giá hiệu quả, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật và đề xuất nhân rộng mô hình tại các khu vực có nguy cơ cao.