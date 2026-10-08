UBND tỉnh Khánh Hòa gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026

* UBND tỉnh Khánh Hòa và VCCI ký kết ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

* Tặng bằng khen cho 22 doanh nghiệp, hợp tác xã và 14 doanh nhân

Chiều 8-10, tại Champa Island Nha Trang (phường Bắc Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026” nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Đến dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Sĩ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự của 300 doanh nhân, doanh nghiệp đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp quốc tế và nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo VCCI và lãnh đạo tỉnh tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền nhấn mạnh, 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận những kết quả rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố, dẫn đầu Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 101.000 tỷ đồng, tăng 33,2%. Du lịch đạt doanh thu gần 68.000 tỷ đồng, tăng gần 21%. Thành quả đáng khích lệ này là minh chứng rõ nét cho sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần kiên cường, nỗ lực vượt khó, nhạy bén của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, với nguyên tắc “Lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, là chủ thể phục vụ; lấy sự hài lòng, thuận lợi và thành công của doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành của bộ máy công quyền”, thời gian qua, tỉnh luôn xác định việc tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng trao đổi về cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền phát biểu.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp đã đưa ra nhiều đề xuất cụ thể. Theo đó, với các dự án lớn, liên ngành, doanh nghiệp kiến nghị thực hiện theo nguyên tắc “một đầu mối - một quy trình - một thời hạn - một kết quả” để rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả phối hợp. Đối với nguồn nhân lực, các doanh nghiệp đề xuất xây dựng hệ sinh thái dịch vụ nhân lực công nghiệp, kết nối cung - cầu lao động, đồng thời có chính sách thu hút nhân lực từ ngoài tỉnh; cùng với đó là phát triển nhà ở, trường học và các dịch vụ thiết yếu để người lao động có thể gắn bó lâu dài. Trong lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp kiến nghị đẩy mạnh xúc tiến quốc tế, mở thêm các đường bay thẳng, charter, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và hướng đến phát triển xanh, bền vững.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Các doanh nhân, doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

Một vấn đề khác được đặt ra là làm sao để dòng vốn đầu tư không chỉ tạo ra những dự án mới, mà còn tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Từ đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa đề xuất “Chương trình 100 nhà cung ứng Khánh Hòa” nhằm tạo một đường dẫn để các doanh nghiệp đủ năng lực từng bước trở thành nhà cung ứng cho các dự án lớn.

Bên cạnh các nội dung trao đổi, UBND tỉnh Khánh Hòa và VCCI đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Hoạt động này nhằm mở thêm một kênh phối hợp thực chất giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp toàn diện trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời định kỳ rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách. VCCI cũng hỗ trợ tỉnh phân tích PCI, BPI, triển khai DDCI, tham vấn giải pháp nâng cao chất lượng điều hành và kết nối các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến Khánh Hòa.

Dịp này, nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 22 doanh nghiệp, hợp tác xã và 14 doanh nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, giải quyết việc làm cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng cho biết, không gian phát triển mới đang mở ra cho Khánh Hòa nhiều cơ hội về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ cảng biển. Tỉnh mong muốn các lĩnh vực này phát triển trong mối liên kết với nhau, để những dự án lớn tạo thêm thị trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; để thu hút đầu tư đi cùng với phát triển doanh nghiệp địa phương và nâng cao thu nhập của người lao động.

UBND tỉnh Khánh Hòa và VCCI ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, UBND tỉnh xác định trách nhiệm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ tập trung giải quyết có trách nhiệm các kiến nghị của doanh nghiệp. Các khuyến nghị của VCCI và kiến nghị tại hội nghị phải được cụ thể hóa thành công việc sau hội nghị, từ thủ tục đầu tư, đất đai đến hạ tầng, nhân lực, vốn và thị trường.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung rà soát các điểm nghẽn về hạ tầng và mặt bằng, xác định rõ thứ tự ưu tiên và nguồn lực thực hiện. Đối với các dự án đã được tháo gỡ, cần đôn đốc triển khai để sớm đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở đào tạo cần phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng. Phát triển khu công nghiệp phải gắn với nhà ở và dịch vụ thiết yếu cho người lao động; phát triển du lịch phải đi cùng chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc địa phương.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho 14 doanh nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và mở rộng thị trường. Các chương trình hỗ trợ phải sát nhu cầu về vốn, quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản phẩm; được hướng dẫn rõ để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thuận lợi. Tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư lớn kết nối với doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ nâng chất lượng cung ứng. Hiệu quả xúc tiến cần được thể hiện bằng những hợp đồng, đơn hàng và quan hệ hợp tác lâu dài.

“Tôi mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, nâng cao uy tín kinh doanh; chăm lo người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm với môi trường, cộng đồng. Các hội, hiệp hội tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên và tăng cường liên kết cùng phát triển. Về phía UBND tỉnh, tôi cùng tập thể lãnh đạo sẽ tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau hội nghị. Chúng tôi mong những cuộc gặp tới sẽ ghi nhận thêm các khó khăn được giải quyết, các dự án được triển khai và những hợp tác mới giữa các doanh nghiệp. Đó cũng là cách để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng củng cố niềm tin, cùng đóng góp cho sự phát triển của Khánh Hòa” - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: ĐÌNH LÂM - CÔNG ĐỊNH