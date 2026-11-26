Ngày 26-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bản tin dự báo ngày 26-11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa nhận định tình hình thời tiết, thủy văn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-11 đến đêm 29-11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ chiều 26-11 đến sáng 27-11, trên địa bàn tỉnh có mưa dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, với lượng mưa phổ biến dưới 20mm, cục bộ có nơi trên 30mm. Từ sáng 27-11 đến sáng 30-11, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía nam tỉnh có mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ). Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị; cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, người và các vật nuôi bị thương.

Khu vực hạ du hồ chứa nước Sông Cái (xã Bác Ái Tây) ngày 17-11.

Thực hiện Công điện ngày 25-11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung tại Công văn số 24 ngày 16-11 và Công văn số 25 ngày 23-11 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai; tăng cường thông tin cảnh báo đến các địa phương, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các địa phương kiểm tra, rà soát công trình hồ chứa nước, đập, đê điều, công trình phòng, chống thiên tai; chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống thiên tai phát sinh; tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp tình hình, kết quả ứng phó, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) theo quy định.

Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thủy điện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và lưu lượng nước về hồ; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo đúng quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Chỉ thị số 39 ngày 30-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt lưu ý đối với các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và các hồ xung yếu. Các đơn vị bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du trước khi vận hành xả lũ.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở để cập nhật kịp thời diễn biến thiên tai; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nhằm chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức trực ban nghiêm túc; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.