UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng quá tải và đầu tư nâng công suất Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang).

Theo báo cáo ngày 18-11 của Sở Xây dựng, Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa hiện có công suất thiết kế là 186m3/ngày đêm. Tuy nhiên, theo số liệu thực tế từ đơn vị vận hành, tổng lượng nước rỉ rác phát sinh thực tế tiếp nhận về Trạm vào những ngày không mưa đã đạt trung bình khoảng 240m3/ngày (vượt công suất thiết kế của Trạm).

Trong các đợt mưa lớn vừa qua trên địa bàn phường Bắc Nha Trang (cuối tháng 10 và ngày 10-11), lưu lượng nước mưa thấm vào bãi rác hòa lẫn nước rỉ rác đổ về Trạm tăng đột biến, đạt mức 400 - 500m3/ngày. Lượng nước này vượt quá công suất xử lý của Trạm cũng như khả năng lưu chứa của hồ điều hòa và 2 hồ chứa tạm, dẫn đến tình trạng nước rỉ rác bị tràn ra ngoài, chảy xuống khu vực cầu Giăng Dây và đổ ra biển tại khu vực cảng cá Vĩnh Lương.

Khu vực bãi chôn lấp rác và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang).

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh, UBND phường Bắc Nha Trang và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát toàn diện các nguồn phát thải tại khu vực nêu trên; lấy mẫu quan trắc, xác định chính xác nguyên nhân và nguồn phát sinh dòng nước rỉ rác; chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo kết quả, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm về UBND tỉnh trước ngày 30-11.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang và các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá tổng thể khả năng tiếp nhận, xử lý đồng bộ toàn hệ thống (từ khâu thu gom nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì, bãi rác Lương Hòa, năng lực xử lý của Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa đến khả năng truyền tải của tuyến ống áp lực HDPE D160 về Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc). Đồng thời, nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp công suất Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa bảo đảm tiếp nhận, xử lý triệt để lượng nước rỉ rác phát sinh từ cả hai bãi rác (kể cả trong mùa mưa) theo đúng quy chuẩn môi trường, phát huy hiệu quả hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư; gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 30-11, nghiên cứu việc triển khai tổ chức thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách để phòng chống, ứng phó sự cố môi trường theo quy định.

Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý hệ thống nhà máy nước thải khu vực Nha Trang và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì thường xuyên các biện pháp ứng phó sự cố tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất tác động môi trường đến khu vực hạ lưu trong mùa mưa. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn và tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp công suất Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa theo quy định.

Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường tại khu vực Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa và khu vực hạ lưu (cầu Giăng Dây, cảng cá Vĩnh Lương...); chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nguồn thải trong khu vực ra môi trường, kịp thời xử lý các trường hợp xả thải vi phạm quy định pháp luật về môi trường (nếu có); chủ động hướng dẫn các đơn vị vận hành các công trình xử lý rác, xử lý nước rỉ rác có giải pháp xử lý các tình huống môi trường phát sinh và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ngay các biện pháp khẩn cấp khi có diễn biến ô nhiễm phức tạp.

UBND phường Bắc Nha Trang chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị vận hành các trong trình xử lý rác, xử lý nước rỉ rác trong công tác kiểm tra, giám sát hiện trường; nắm bắt tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường theo thẩm quyền (nếu có); theo dõi, thông tin đầy đủ các giải pháp xử lý môi trường của các cơ quan chức năng tại khu vực bãi rác Rù Rì và Bãi chôn lấp rác Lương Hòa, xử lý các nguồn thải trên địa bàn đến người dân, cơ quan thông tin, báo chí; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.