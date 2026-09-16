UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tích hợp tổng đài khẩn cấp 113, 114, 115

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 11356 về triển khai Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành tổng đài 113 dùng chung toàn quốc, theo Quyết định số 1166 ngày 29-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu là xây dựng, vận hành tổng đài 113 trên địa bàn tỉnh, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo để tiếp nhận, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, phục vụ Nhân dân.

Giai đoạn 1 (năm 2026) tập trung rà soát hệ thống hiện có, trụ sở trực tổng đài, văn bản quy chế phối hợp và phương án kết nối với Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an. Trong thời gian chưa tích hợp xong về kỹ thuật và pháp luật, việc tiếp nhận cuộc gọi 113, 114, 115 vẫn được duy trì thông suốt. Giai đoạn 2 (2027 - 2028), tỉnh hoàn thành đầu tư hạ tầng, phần mềm, ra mắt tổng đài 113; đào tạo 100% cán bộ trực tổng đài và lực lượng xử lý tại hiện trường.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương trong tiếp nhận, chuyển hướng cuộc gọi, xử lý thông tin về các tình huống khẩn cấp liên quan đến hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh và các tình huống theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự. Việc triển khai không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế, tận dụng hạ tầng, nhân lực hiện có. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tuyên truyền để người dân sử dụng tổng đài đúng mục đích, không gọi quấy rối, báo tin giả. Định kỳ 6 tháng và hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua Công an tỉnh.