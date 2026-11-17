UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2027 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Kế hoạch tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, tiếp tục rà soát các quy định về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực này. Đồng thời, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biểu dương các gia đình liên thế hệ tiêu biểu.

Đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tỉnh chú trọng tuyên truyền số điện thoại 117 - Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì ổn định số điện thoại đầu mối đã đăng ký để tiếp nhận thông tin về các vụ việc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, xử lý thông tin, kịp thời triển khai biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Công tác truyền thông, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung như: Tuyên truyền về hệ giá trị gia đình Việt Nam; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; bình đẳng trong gia đình; chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em; phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình…

Bên cạnh đó, triển khai các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; theo dõi, nghiên cứu kết quả thí điểm các mô hình “Nhóm gia đình đồng hành cùng trẻ em để thúc đẩy quyền của trẻ em trong gia đình”, “Giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trước khi kết hôn”, Bộ chỉ số “Gia đình hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tại các địa phương được lựa chọn và nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai trên địa bàn tỉnh…

Người dân, du khách xem trưng bày ảnh về gia đình tại Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả.