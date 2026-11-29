UBND tỉnh vừa ban hành Đề án “Phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi (NCT) thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Mục tiêu chung của đề án là phát triển hệ thống chăm sóc NCT theo hướng đồng bộ, liên tục, liên thông, thích ứng với quá trình già hóa dân số; lấy NCT làm trung tâm, ưu tiên chăm sóc tại gia đình và cộng đồng, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, chuyên ngành Lão khoa làm trụ cột chuyên môn và quản lý dữ liệu sức khỏe làm công cụ điều phối. Qua đó, bảo đảm NCT được quản lý sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phù hợp với nhu cầu và mức độ suy giảm chức năng; giúp NCT sống khỏe mạnh, an toàn, độc lập, tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.

Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm cho người cao tuổi.

Để thực hiện mục tiêu trên, đề án đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, xây dựng hệ thống chăm sóc NCT gồm 5 hợp phần: Tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc NCT và chăm sóc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, tăng cường quản lý sức khỏe NCT thông qua rà soát, cập nhật danh sách NCT tại các xã, phường, đặc khu; quản lý thông tin về hoàn cảnh sống, bệnh mạn tính, mức độ suy giảm chức năng và nhu cầu chăm sóc; triển khai khám sức khỏe định kỳ, lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Các dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng cũng được phát triển đồng bộ nhằm giúp NCT duy trì cuộc sống độc lập, an toàn, hạn chế phải nhập viện hoặc chuyển đến các cơ sở chăm sóc tập trung.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở chăm sóc NCT. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc, công tác xã hội, kỹ thuật viên phục hồi chức năng và các lực lượng tham gia chăm sóc NCT tại 65 xã, phường, đặc khu. Thực hiện phát triển chuyên ngành Lão khoa trở thành trụ cột chuyên môn trong hệ thống chăm sóc NCT; nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Bệnh viện Lão khoa tỉnh hoặc phát triển Trung tâm Lão khoa trên cơ sở nâng cấp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện có khi đủ điều kiện. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu NCT thống nhất, kết nối với hồ sơ sức khỏe điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đổi mới công tác truyền thông về già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe NCT…

UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan thường trực đề án, chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đề án thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung được phân công.