UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục

Ngày 6-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, danh mục dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục có 13 nội dung gồm: Dịch vụ cung cấp bữa ăn (bao gồm: Chi phí thực phẩm, vật tư, chất đốt, điện nước, thuê người nấu ăn, phục vụ các bữa ăn); dịch vụ hỗ trợ bán trú; học năng khiếu, làm quen với Tiếng Anh (mầm non), môn tự chọn Tiếng Anh, hoạt động giáo dục tin học (lớp 1, lớp 2), học ngoại khóa Tính toán nhanh (ngoài nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định); học ngoại khoá môn Toán và môn Khoa học sử dụng dạy học bằng Tiếng Anh; dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh bán trú nghỉ trưa tại trường; dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em ngày nghỉ, ngày hè tại trường; dịch vụ sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh (tiền điện, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa, bình nóng lạnh); nước uống; sổ liên lạc điện tử; hoạt động ngoại khóa giáo dục STEM, STEAM; dọn vệ sinh phục vụ học sinh; bảng tên học sinh; dịch vụ ký túc xá đối với các cơ sở giáo dục (trừ trường nội trú, bán trú) có tổ chức chỗ ở ký túc xá cho học sinh.

Tùy theo cấp học, từng loại dịch vụ, hoạt động mà mức thu được tính theo tiết học, tháng, suất ăn…, với mức thu tối đa từ 2.000 đồng đến 240.000 đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang) học môn Tin học.

UBND tỉnh yêu cầu, việc thực hiện thu, chi hoạt động dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; trước khi thu phải có dự toán thu, chi từng khoản bảo đảm tính đúng, tính đủ bù đắp chi phí, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ.

Các cơ sở giáo dục công lập phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trên tinh thần tự nguyện để quyết định mức thu bằng văn bản; các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định mức thu không vượt quá mức thu tối đa theo quyết định này.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục công lập không được tổ chức thu, không được thỏa thuận thu các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục khác ngoài các khoản thu dịch vụ theo quy định của quyết định này.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức triển khai quyết định, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện các khoản thu đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu dịch vụ tại các cơ sở giáo dục; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp thu không đúng quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện các khoản thu đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản thu, chi dịch vụ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các cơ sở giáo dục công lập tổ chức thực hiện danh mục và mức thu dịch vụ phù hợp với đơn vị, không vượt quá mức thu quy định tại quyết định; quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về công tác giáo dục; tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị và cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ thực hiện giám sát việc thu, chi các khoản dịch vụ theo quy định...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16-10-2026. Đối với các thỏa thuận hoặc hợp đồng về các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đã được ký kết đúng quy định trước ngày quyết định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026 - 2027 (trừ trường hợp pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định khác).

Từ năm học 2027 - 2028, các cơ sở giáo dục thực hiện việc thỏa thuận, ký kết và thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục quy định tại quyết định này.

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