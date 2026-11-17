Các đại biểu tham dự phiên họp

Phiên họp kỳ này, các đại biểu đã tập trung nghe, cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày một số nội dung tại phiên họp

Trong đó, các đại biểu thảo luận nội dung liên quan đến việc cơ cấu lại vốn trong cân đối, nguồn thu sử dụng đất, nhất là tăng vốn cho các dự án chuyển tiếp, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và giảm phần vốn phân cấp cho cấp xã; đánh giá ảnh hưởng của phương án điều chỉnh đến mục tiêu, định hướng, thứ tự ưu tiên, nguyên tắc phân bổ vốn và khả năng thực hiện các nhiệm vụ đã xác định; khả năng hoàn thiện thủ tục và thực hiện kế hoạch đối với 6 dự án cần kéo dài thời gian bố trí vốn và 18 nhiệm vụ, dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất về nguyên tắc với nội dung trình. Đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo (Sở Tài chính) rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ khả năng cân đối các nguồn vốn, điều kiện bố trí vốn, nhu cầu và khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án; chỉ đưa vào kế hoạch giao đầu năm các nguồn vốn, nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định; đối với các nguồn tăng thu chưa đủ căn cứ phân bổ, tiếp tục theo dõi, tổng hợp, đề xuất khi đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, thủ tục kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án liên quan trước ngày 30/11/2026; chủ động rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các dự án không bảo đảm điều kiện bố trí vốn.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số nội dung tại phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dự thảo cần lưu ý về nguyên tắc điều hành tài chính - ngân sách, trong đó ưu tiên các nguồn tăng thu và nguồn hợp pháp trong việc tạo nguồn lực chủ động cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực, hoạt động của bộ máy hành chính của tỉnh. Cùng với đó, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị theo văn bản chỉ đạo của Trung ương như: công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để đưa vào kế hoạch.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý cần quan tâm đầu tư hạ tầng, trong đó cần tính toán kỹ giai đoạn bố trí thực hiện hợp lý. Giao Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phiên họp cũng cho ý kiến vào nội dung Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027; Dự thảo về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Cho ý kiến về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất về việc tăng tỷ lệ phân chia khoản thu chuyển mục đích sử dụng đất giữa cấp tỉnh và cấp xã. Việc tập trung nguồn lực về cấp tỉnh là phù hợp để đảm bảo nguồn điều hành chung vĩ mô cho cả tỉnh, phục vụ điều tiết các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến nhiều xã, phường, đặc biệt là các xã còn nhiều khó khăn.

Đồng chí chỉ rõ, hiện nay nhiều nhiệm vụ đã được phân cấp về cho cấp xã thực hiện, việc đảm bảo nguồn lực chủ động cho các xã là cần thiết (ngân sách cấp tỉnh vẫn hỗ trợ bổ sung cho xã nhưng có thời điểm sẽ không kịp thời, chủ động), các xã, phường cần thống nhất nhận thức chung về mặt vĩ mô, tổng thể, tăng cường tinh thần trách nhiệm chủ động trong việc huy động linh hoạt các nguồn lực của địa phương. Do vậy, cần tiếp tục đánh giá việc quản lý, điều hành nguồn tăng thu 2026 của ngân sách cấp xã để đánh giá hiệu quả và xem xét phân chia nguồn thu về cho xã để tăng tính chủ động.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua các nội dung dự thảo liên quan đến: Đề án phát triển giao thông nông thôn; quy định diện tích đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, diện tích, vị trí, mục đích sử dụng và chấp thuận tổng mặt bằng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2027; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cùng một số nội dung quan trọng khác.

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ các nội dung, tiếp thu đầy đủ các ý kiến và hoàn thiện các dự thảo đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ trước khi ban hành.