UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 (phiên họp thứ 2): Xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng

Dự phiên họp có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện UBND các phường, xã của tỉnh.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu tại phiên họp

Đại diện Thuế tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại phiên họp

Đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khu vực VI phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh dành nhiều thời gian thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh năm 2026 và Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 21/4/2025 của UBND tỉnh về triển khai giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại phiên họp

Theo đó, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: xây dựng kịch bản tăng trưởng; giao chỉ tiêu một số sản phẩm chủ yếu đến từng xã, phường; thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng; chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án khu cụm công nghiệp gắn với giải ngân vốn đầu tư... Nhờ đó, kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực khá nổi bật như: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng 43,31% so với năm 2025; thu ngân sách nhà nước ước bằng 209,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 207,5% so với dự toán tỉnh giao, tăng 47,7% so với cùng kỳ; tháo gỡ vướng mắc 90/104 dự án...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu thảo luận tại phiên họp

Thảo luận đối với 2 nội dung quan trọng này, đại biểu đề nghị các đơn vị được giao chỉ tiêu kế hoạch tiếp tục rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng, nhất là hoạt động bến bãi, thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu, vận tải... Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, đại diện các ngành cũng đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát hoạt động xây dựng khu vực tư nhân; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nâng công suất mỏ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, nhất là nguồn lực đầu tư nước ngoài...

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận đối với 2 nội dung quan trọng này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo các báo cáo và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng cũng như giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với các dự án.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục tập trung cao độ, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND tỉnh giao. Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu thuận lợi cho các doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch năm 2027 đạt tăng trưởng vượt 10%; giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn chỉ đạo các sở, ngành liên quan, làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Hữu Nghị về tình hình kinh doanh dịch vụ kho bãi và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, UBND các xã, phường theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục bám sát tình hình thực hiện các dự án và chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền, nhất là xử lý dứt điểm các vị trí vướng mắc về mặt bằng dự án. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh thực hiện các hạng mục dự án, chấp hành nghĩa vụ tài chính với nhà nước; bảo vệ môi trường trong quá trình thi công hạ tầng…

Trong khuôn khổ chương trình, phiên họp cũng cho ý kiến và thông qua đối với các nội dung: Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí thẩm định thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2026, nhiệm vụ năm 2027; tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định số lượng, chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản và mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh và một số nội dung khác.