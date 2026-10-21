UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10/2026 (phiên thứ nhất)

Các đại biểu tham dự phiên họp

Các đại biểu tham dự phiên họp

Các đại biểu tham dự phiên họp

Phiên họp kỳ này, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung do các sở, ngành trình. Sau khi nghe ý kiến đóng góp bằng văn bản và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có kết luận từng nội dung cụ thể.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày một số nội dung tại phiên họp

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại phiên họp

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định bồi thường theo thiệt hại thực tế đối với trường hợp nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất bị tháo dỡ hoặc phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình cũng như các ý kiến thảo luận.

Đồng chí nhấn mạnh, việc ban hành quyết định nhằm giải quyết các vấn đề rất cấp thiết hiện nay đối với vướng mắc phát sinh tại các xã, phường trong công tác hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng (đối với nhà ở, công trình bị tháo dỡ một phần nhưng phần còn lại vẫn an toàn và đủ tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng); bảo vệ lợi ích chính đáng của người có đất bị thu hồi, đảm bảo mức bồi thường bám sát thiệt hại thực tế; tạo sự thống nhất, công khai, minh bạch trong quá trình thực thi của các cơ quan nhà nước. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện dự thảo quyết định, trình UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp thẩm tra, hoàn thiện dự thảo quyết định chậm nhất ngày 25/10.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành quy định, từ đó, góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, cảnh quan và sức khỏe cộng đồng. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo quyết định, trình UBND tỉnh, đồng thời, gửi Sở Tư pháp thẩm tra, hoàn thiện dự thảo quyết định. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp rà soát, xem xét hồ sơ dự thảo quyết định, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 30/10.

Lãnh đạo phường Đông Kinh phát biểu ý kiến tại phiên họp

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 65 ngày 20/12/2024 của UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo quyết định. Đồng chí yêu cầu các thành viên UBND tỉnh thảo luận đánh giá thêm về tính thống nhất và khả thi về thời hạn của quyết định, sự đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật. Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo đảm bảo tiến độ, chất lượng trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 31/10.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng thuộc sở hữu toàn dân và quy định mức chi thực hiện cắm mốc giới di tích trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị quyết. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình. Trong đó, biên tập gọn bố cục, thống nhất tên trích yếu của nghị quyết và nội hàm đồng nhất; rà soát đối tượng, điều kiện hỗ trợ; cụ thể hóa tiêu chí trông coi, bảo vệ thường xuyên và không thường xuyên; làm rõ căn cứ xác định mức hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ theo điểm di tích và cách thực hiện khi có nhiều người cùng trông coi, bảo đảm không trùng lặp; hoàn thiện quy định mức chi cắm mốc giới... Trên cơ sở kết quả hoàn thiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, trình tại kỳ họp UBND tỉnh tháng 11 để xem xét, quyết định trình HĐND tỉnh theo quy định.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng cho ý kiến vào các nội dung khác như: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi hoạt động đối với các đảng ủy xã, phường và mức chi thăm hỏi, tặng quà của Tỉnh ủy, đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15 ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đối với các nội dung trên, qua nghe báo cáo và ý kiến tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản nhất trí thông qua các nội dung do các đơn vị trình tại phiên họp. Đồng chí yêu cầu các cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét.