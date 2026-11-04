UBND tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc các dự án

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các xã Lộc Bình, Văn Quan, Bình Gia và các nhà đầu tư dự án.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các dự án

Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến đầu tháng 11/2026, công tác triển khai các dự án cũng như tháo gỡ các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thủ tục điều chỉnh quy hoạch, lập hồ sơ điều chỉnh dự án còn chậm.

Cụ thể, tổng diện tích thu hồi của 4 dự án (dự án cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư Lục Thôn; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư nông thôn Hữu Khánh; dự án khu dân cư phố Đức Tâm 2 và dự án đường nội thị 19/4 thị trấn Bình Gia (cũ)) là hơn 120 ha, đến nay UBND các xã mới chỉ GPMB được hơn 56,6 ha.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Bình nêu khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trên địa bàn xã

Về thi công xây lắp, giá trị khối lượng thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư Lục Thôn ước đạt 122/274 tỷ đồng tương đương 44,45% giá trị hợp đồng; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư và dân cư nông thôn Hữu Khánh ước đạt 141/357 tỷ đồng, tương đương 39,4% giá trị hợp đồng; dự án Khu dân cư phố Đức Tâm 2 (xã Văn Quan) đang thực hiện công tác GPMB; dự án đầu tư công đường nội thị 19/4 thị trấn Bình Gia (cũ), xã Bình Gia đạt 95% giá trị hợp đồng.

Đại diện nhà đầu tư Dự án khu dân cư phố Đức Tâm 2 báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các nhà đầu tư, chủ đầu tư đã báo cáo làm rõ về các vướng mắc. Đồng thời, kiến nghị một số giải pháp để thúc đẩy tiến độ các dự án như: xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB; tập trung hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án; bổ sung quy hoạch các vị trí đổ thải; tăng tốc thi công các khu tái định cư; bổ sung các khu đất của dự án vào bảng giá đất ở nông thôn tại các xã để nhà đầu tư hoàn thiện phương án tài chính.

Cùng đó, các nhà đầu tư cam kết tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai sớm hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Tiến độ triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tuy đã có những chuyển biến nhất định nhưng còn chậm so với yêu cầu. Do đó, UBND các xã cùng các đơn vị liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn Hữu Khánh, đồng chí yêu cầu UBND xã Lộc Bình khẩn trương củng cố hồ sơ, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các hộ không chấp hành bàn giao mặt bằng. Đồng thời, khẩn trương lập kế hoạch GPMB chi tiết cho các dự án. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện việc trích đo, trích lục, xác minh nguồn gốc sử dụng đất cũng như giải quyết nhu cầu đổ thải cho dự án.

Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần theo dõi, phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư, UBND xã Lộc Bình đẩy nhanh công tác GPMB dự án cũng như hoàn thiện quy trình thủ tục điều chỉnh dự án.

Đối với các nhà đầu tư, cần khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh thi công các hạng mục trên diện tích mặt bằng đã bàn giao.

Đối với dự án đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia (cũ), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng theo quy định. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư giải quyết nhu cầu về nguồn vật liệu phục vụ thi công. Với nhà đầu tư, cần tăng cường nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công các hạng mục theo yêu cầu.

Liên quan đến dự án khu dân cư phố Đức Tâm 2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Văn Quan khẩn trương xây dựng tiến độ GPMB đối với các hộ còn lại, đảm bảo hoàn thành công tác GPMB trong năm 2026. Đồng thời, cần có phương án tạm cư cho các hộ cần bố trí tái định cư cũng như chủ động rà soát hồ sơ, thủ tục của các hộ để sẵn sàng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Đối với nhà đầu tư, cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong công tác GPMB dự án, cùng đó, tiếp tục đẩy nhanh thi công các hạng mục và tập trung hoàn thành khu tái định cư trong tháng 11/2026.