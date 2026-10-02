UBND tỉnh họp tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án trên địa bàn

Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND phường Đông Kinh và UBND 2 xã Bình Gia, Lộc Bình.

Cuộc họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho các đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 4 dự án: Khu đô thị Green Garden; Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình (cũ); Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình (cũ); Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (cũ).

Lãnh đạo UBND xã Lộc Bình phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Kế hoạch số 116 và các kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh liên quan đến tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, thời gian qua, các sở, ngành và UBND các xã, phường đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay, việc thực hiện các dự án đã có những chuyển biến nhất định.

Cụ thể, đối với Dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình (cũ), đến nay, cấp có thẩm quyền đã bàn giao 96,46% diện tích đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ. Nhà đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ thi công; hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được trình Sở Xây dựng. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc về GPMB, tái định cư và hồ sơ điều chỉnh cần tiếp tục xử lý.

Đối với Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình (cũ), đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc kiểm đếm 44,21 ha, đạt 94,4%. UBND xã Lộc Bình đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 122 lượt hộ với tổng diện tích 42,93 ha; bàn giao mặt bằng khoảng 41,45 ha. Hiện còn 2 trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm, với diện tích khoảng 1,42 ha.

Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp

Đối với Dự án Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (cũ) đạt tiến độ GPMB trên 94%; còn 4 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 750 m².

Liên quan đến Dự án Khu đô thị Green Garden, UBND phường Đông Kinh đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 106 gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 34,97 ha, đạt 100%; công tác đo đạc, kiểm đếm đạt 32,29 ha, tương đương 92,23%; đã bàn giao 23,82/37,44 ha mặt bằng, đạt 63,6%. Hiện còn 10 hộ gia đình, cá nhân chưa hoàn thành kiểm đếm với diện tích khoảng 2,68 ha.

Cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 116 đối với các dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các xã, phường và các sở, ngành liên quan đã bổ sung, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ các dự án; trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác GPMB cũng như việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan. Đại diện các đơn vị cũng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ và cam kết thời gian hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và nhà đầu tư tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm sớm hoàn thành công tác GPMB, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án.

Cụ thể, đối với dự án Cầu Lộc Bình số 1, UBND xã Lộc Bình cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn vướng mắc; rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/11/2026; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ chế thanh toán phù hợp…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Đối với dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án làm việc với nhà đầu tư, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các bước tiếp theo; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của UBND tỉnh.

Đối với dự án Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (cũ), đồng chí yêu cầu UBND xã Bình Gia đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng; củng cố hồ sơ, thủ tục để thực hiện các bước thu hồi đất theo quy định đối với các trường hợp còn lại và đôn đốc nhà thầu tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Với dự án Khu đô thị Green Garden, UBND phường Đông Kinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ cho công tác GPMB, xử lý dứt điểm từng trường hợp còn vướng mắc, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và tiến độ đề ra. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch GPMB dự án với mốc thời gian cụ thể. Đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng bố trí tái định cư, khu nhà ở xã hội để nhà đầu tư triển khai thi công các hạng mục đồng bộ.