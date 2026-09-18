UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2026: Xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Dự phiên họp có lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành và một số phường, xã của tỉnh.

Phiên họp kỳ này, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày một số nội dung dự thảo tại phiên họp

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Cụ thể, tính đến ngày 31/8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt 81,7 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước tăng 78,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,23% so với cùng kỳ năm trước; lượng khách du lịch tăng 23%; tổng thu từ khách du lịch tăng 19,9%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Qua nghe báo cáo và thảo luận từ các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các sở ngành địa phương với những kết quả tích cực trong các mặt, lĩnh vực đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan liên quan, các xã, phường cần quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; quan tâm tuyển dụng công chức có trình độ năng lực, bố trí vào đúng vị trí công tác; tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật để gỡ khó khăn về nhiên vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh; các cơ quan được giao làm chủ đầu tư dự án cần khẩn trương làm công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư, giải quyết các khó khăn liên quan; quan tâm thực hiện giải ngân nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo để chuyển UBND tỉnh xem xét và ban hành.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các trường hợp hỗ trợ khác tại Điều 5 Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 6/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Quy định chi tiết các nội dung được giao tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại phiên họp, kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất về chủ trương của dự thảo quyết định. Đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh mức hỗ trợ một lần đối với từng trường hợp cụ thể; bổ sung thêm các nội dung quy định hỗ trợ di dời mồ mả.

Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Sau khi xem xét và nghe các ý kiến tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất chưa thông qua tờ trình. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo (Sở Tài chính) có văn bản để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét bãi bỏ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đối với các nội dung còn lại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đại biểu cho ý kiến bằng văn bản, gửi cho các cơ quan chủ trì soạn thảo để hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 22/9.