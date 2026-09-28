UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2026: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp có một số nội dung được tổ chức họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu các xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Phiên họp kỳ này, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và điều chỉnh dự toán, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày một số nội dung tại phiên họp

Theo dự thảo, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh đã giao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư về cấp xã (359 nhiệm vụ, dự án). Quá trình triển khai đã phát sinh các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức quản lý, thực hiện dự án, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành...

Để tạo sự đồng bộ, thống nhất về thẩm quyền trong triển khai các trình tự, thủ tục thực hiện thuộc vòng đời dự án cũng như phù hợp với chủ thể đang trực tiếp tổ chức thực hiện các dự án là UBND cấp xã, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và điều chỉnh dự toán, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia các năm trước kéo dài sang thực hiện và giải ngân năm 2026 là phù hợp về thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Các xã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp số liệu rà soát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đối với các xã dự kiến được phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phải có cam kết về giải ngân đối với nguồn vốn bổ sung; các xã phải hoàn thành hết các nội dung thẩm định và trình Sở Tài chính duyệt các dự án đầu tư trong tháng 9/2026, qua đó để Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Dự thảo nêu rõ, giai đoạn 2026 - 2030, triển khai thực hiện chương trình này theo Nghị quyết của Quốc hội (tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) tuy nhiên, một số mức hỗ trợ thuộc các nội dung của chương trình chưa được quy định cụ thể tại các văn bản, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Xuất phát từ thực tiễn cũng như để có cơ sở pháp lý tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia chung giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia chung giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại phiên họp, kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất về nội dung của dự thảo tờ trình. Đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường) rà soát, hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 1/10.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo nội dung liên quan tại phiên họp

Trong phiên họp kỳ này, các đại biểu cũng thảo luận về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại phiên họp, kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết ban hành quyết định thay thế Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của UBND tỉnhnhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành Nền tảng cửa khẩu số, qua đó giúp đơn giản hóa quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét.

Trong phiên họp kỳ này, các đại biểu cũng cho ý kiến vào 10 nội dung khác như dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức vốn bố trí thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

Đối với các nội dung này, qua nghe báo cáo và ý kiến tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản nhất trí thông qua các nội dung do các đơn vị trình tại phiên họp. Đồng chí yêu cầu các cơ quan soạn thảo dự thảo khẩn trương hoàn thiện các dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét.