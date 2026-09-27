UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2026

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9/2026, tập trung cho ý kiến vào kết quả tăng trưởng GRDP, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, đầu tư phát triển, thu - chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Đa số đại biểu thống nhất, đồng tình với dự thảo báo cáo do Sở Tài chính trình tại phiên họp. Đáng chú ý, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm 2026, ngành được giao thực hiện 10 chỉ tiêu. Đến nay, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch; dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành và vượt cả 10/10 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu có tính chất tạo động lực tăng trưởng bền vững trong cả nhiệm kỳ như diện tích cây cà phê, mắc ca, trồng rừng… tiếp tục được tập trung triển khai.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, đại biểu tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đối với những chỉ tiêu còn chậm tiến độ; xem xét các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, tài chính, công nghiệp và quy hoạch; đồng thời rà soát tiến độ các dự án trọng điểm, những nhiệm vụ có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng trong quý IV.

Đối với nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành. Tập trung vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và các nhiệm vụ trọng tâm khác, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Đại biểu dự phiên họp.

Đại biểu cũng dành thời gian cho ý kiến thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thanh An, xã Thanh An; chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 và chấp thuận nhà đầu tư hạ tầng; cơ chế, chính sách đặc thù về khai thác, cung cấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Trong đó, đối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thanh An, xã Thanh, đơn vị tư vấn được đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan trực tiếp đến tính khả thi của quy hoạch, nhất là phương án cấp nước, giải pháp xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn; phương án bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với UBND xã Thanh An và Sở Xây dựng nghiêm túc tiếp thu, rà soát đầy đủ các ý kiến góp ý tại phiên họp; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Tờ trình trong ngày 28/9. Hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ cơ sở, căn cứ pháp lý, đồng thời làm rõ các phương án kỹ thuật và tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia ý kiến tại phiên họp.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo tờ trình về chính sách ưu đãi tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên; danh mục, tiêu chí, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê tài sản công; cơ chế hỗ trợ, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do cộng đồng tự thực hiện Các nội dung về đơn giá, mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch; nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông cũng được các đại biểu xem xét, thống nhất theo thẩm quyền.