UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2026: Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Dự phiên họp có lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các phường của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Trong phiên họp, các đại biểu đã thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 do Sở Tài chính trình.

Theo dự thảo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Lạng Sơn là 4.609,7 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương là 1.731,9 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là 2.877,8 tỷ đồng). Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công Trung ương giao, tỉnh đã giao tổng số vốn đầu tư công năm 2026 là 7.228,7 tỷ đồng, bằng 156,8% kế hoạch vốn Trung ương giao. Ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, các chủ đầu tư đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, chủ động triển khai thực hiện dự án và xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung liên quan tại phiên họp

Theo dự ước, năm 2026, giá trị khối lượng thực hiện các dự án sử dụng kế hoạch vốn đạt 96,2% kế hoạch; giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước đạt 149,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 95,5% kế hoạch địa phương triển khai.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Về kế hoạch đầu tư công năm 2027, theo dự thảo, tổng nhu cầu vốn cho đầu tư công (bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026) đã báo cáo Bộ Tài chính tại Báo cáo số 518/BC-UBND ngày 31/7/2026 là 4.606,868 tỷ đồng (vốn ngân sách địa phương: 1.819.99 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương: 2.786,878 tỷ đồng); tổng kế hoạch đầu tư công năm 2027 tỉnh Lạng Sơn là 3.714,516 tỷ đồng (chưa bao gồm vấn các chương trình mục tiêu quốc gia), trong đó, vốn ngân sách địa phương: 2.360,74 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương: 1.353,766 tỷ đồng.

Các đại biểu dự phiên họp đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, nhất là biến động giá vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng và năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu. Trên cơ sở thực tiễn triển khai các dự án, các đại biểu đề xuất tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường; yêu cầu chủ đầu tư rà soát năng lực nhà thầu, chấn chỉnh tình trạng thi công chậm tiến độ; UBND các xã, phường quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng…

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Đối với các dự án đang triển khai, cần khẩn trương rà soát toàn diện tiến độ, khối lượng thực hiện, khả năng giải ngân; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhất là các dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, năng lực nhà thầu và công tác tổ chức thi công, đặc biệt là trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước. UBND các xã, phường tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những tồn tại, không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kỹ khả năng cân đối các nguồn vốn, nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và điều kiện bố trí vốn theo quy định; bảo đảm thống nhất, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và định hướng phát triển của tỉnh. Việc lựa chọn danh mục dự án phải được cân nhắc kỹ lưỡng, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng giao thông, dự án cải tạo cảnh quan đô thị, phục vụ dân sinh. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ danh mục dự án khởi công mới, không bố trí vốn dàn trải, manh mún, thiếu tính khả thi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo, trong đó đánh giá thực chất kết quả thực hiện, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt mức cao nhất.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày nội dung dự thảo tờ trình tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình. Trong đó, cần rà soát, quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm và thẩm quyền của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý di sản; bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Bên cạnh đó, làm rõ thẩm quyền thành lập, kiện toàn tổ chức quản lý di tích; trách nhiệm kiểm kê, theo dõi hiện trạng, kiểm tra, giám sát và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ di sản được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo tờ trình tại phiên họp

Trong chương trình, các đại biểu cũng thảo luận dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 05/2025/NQHĐND ngày 28/3/2025 của HĐND tỉnh).

Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung và định mức hỗ trợ, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định; trong đó, rà soát định mức chi đón tiếp khách nước ngoài, quy định về các đoàn đi công tác nước ngoài; đối chiếu các chương trình, đề án có liên quan để tránh trùng lặp về đối tượng, nội dung và nguồn kinh phí hỗ trợ; hoàn thiện các quy định chuyển tiếp để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong thực hiện các nội dung.

Trong phiên họp, các đại biểu cũng cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật có sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự thảo nêu rõ: Từ khi Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành và có hiệu lực, qua quá trình triển khai, Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự toán, phân bổ và sử dụng kinh phí, bảo đảm phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 đã được thay thế bởi Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15; Luật Tiên chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung Luật số 70/2025/QH15; các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật trên cũng đã được thay thế và được sửa đổi theo hướng đồng bộ với yêu cầu quản lý mới.

Qua trao đổi, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp; rà soát, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh để trình UBND trình xem xét trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo các nội dung liên quan tại phiên họp

Tại phiên họp kỳ này, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.