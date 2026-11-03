UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất cao với đánh giá: Trong tháng 10, bám sát sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng theo từng quý, làm cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện hằng tháng.

Theo đó, kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 7,94% so với tháng trước, tăng 29,19% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng tăng 25,68% so với cùng kỳ năm 2025. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực, với mức tăng 26,09% trong 10 tháng.

Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa, cây màu Hè thu; gieo trồng cây vụ Đông đúng thời vụ; chủ động phòng, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Công tác xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm triển khai.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển. Lũy kế 10 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30.826 triệu USD, tăng 44,36%; nhập khẩu ước đạt 27.470 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh ước đón gần 22,04 triệu lượt khách du lịch, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu du lịch ước đạt trên 23.344 tỷ đồng, tăng 23,2%.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm, gắn với giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và Khu Đại học Nam Cao. Trong 10 tháng, toàn tỉnh cấp mới cho 140 dự án, gồm 44 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 549,9 triệu USD và 96 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 14.279,7 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 96 dự án, gồm 52 dự án FDI tăng thêm 951,5 triệu USD và 44 dự án trong nước tăng thêm 28.259 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng ước đạt 51.776 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 90,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 13.820,699 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 26/10 đạt 15.348,682 tỷ đồng, bằng 43,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 34,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, gắn với rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 dự kiến còn 2,88%, giảm 0,14 điểm phần trăm so với năm 2025, đạt mục tiêu kế hoạch.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được triển khai. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm. Các ý kiến chú trọng công tác thu, chi ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất; phân kỳ đầu tư các công trình, dự án; sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, giáo dục.

Đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, các đại biểu đề xuất tăng cường kiểm tra liên ngành, giám sát định kỳ để nắm chắc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; phát hiện, xử lý các dự án chậm tiến độ, xem xét thu hồi theo quy định. Đối với các dự án đầu tư công, các ý kiến đề nghị chủ đầu tư bám sát công trường, xây dựng đường găng tiến độ, xác định khối lượng công việc và kế hoạch giải ngân theo tuần.

Về quy hoạch và hạ tầng, các đại biểu trao đổi việc lập quy hoạch xã, phường, khu công nghiệp, các khu chức năng và khu, điểm du lịch; đề xuất đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu Đại học Nam Cao, hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư, đồng thời triển khai các dự án đầu tư thứ cấp theo kế hoạch. Trước khó khăn về vật liệu san lấp, các ý kiến đề xuất Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu, đề xuất của các chủ đầu tư về các mỏ đặc thù cung ứng vật liệu phục vụ thi công, làm cơ sở tham mưu giải quyết theo quy định. Các đại biểu cũng đề nghị rà soát số liệu sản lượng công nghiệp đóng tàu, tỷ trọng so với cả nước và việc tính vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; trao đổi các giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, các ý kiến tập trung vào việc nắm tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp trường, lớp; đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân; giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công. Đồng thời, đề xuất tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong triển khai nhiệm vụ, nhất là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đánh giá sát tình hình, phân tích rõ các yếu tố tác động đến tăng trưởng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Nhấn mạnh những khó khăn trong thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Việc kiểm điểm, đánh giá kết quả giải ngân phải gắn với xem xét toàn diện quá trình triển khai dự án. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành phân bổ, đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm sử dụng nguồn lực đúng mục đích, hiệu quả.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là dự toán ngân sách năm 2027 và phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, bảo đảm sát thực tế, có căn cứ và khả thi. Tiếp tục rà soát nguồn khoáng sản, chủ động phương án cung ứng vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã, phường phù hợp yêu cầu thực tế. Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; hoàn thiện các nội dung về chăm sóc sức khỏe toàn dân, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế; phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội Văn hóa thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo, thống nhất thời điểm báo cáo đảm bảo số liệu chính xác, đồng bộ. Các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tập trung giải quyết những nội dung tồn đọng, bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc theo yêu cầu đề ra.