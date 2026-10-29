UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2026 (phiên thứ hai): Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Dự phiên họp có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các phường, xã của tỉnh…

Phiên họp kỳ này, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến về dự thảo: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2027 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2027.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại phiên họp

Theo dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức do bối cảnh bất ổn của nền kinh tế thế giới nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đồng hành, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực và có nhiều điểm sáng.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Trong đó, kinh tế cửa khẩu, xuất nhập khẩu tiếp tục phát huy vai trò động lực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng 152,12% so với năm 2025; thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,46%; lượng khách du lịch tăng 23%, tổng thu từ khách du lịch tăng 14,8%; thu ngân sách nhà nước tăng 139,36% so với năm 2025; công tác thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực, góp phần bổ sung nguồn lực và tạo động lực phát triển mới.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI báo cáo một số nội dung liên quan tại phiên họp

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống Nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Qua nghe báo cáo và thảo luận của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các sở, ban, ngành, địa phương với những kết quả tích cực trong các mặt, lĩnh vực đạt được trong thời gian qua. Nhìn chung, các cấp, các ngành đã chủ động triển khai nhiệm vụ, phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực cho phát triển; phương thức chỉ đạo, điều hành ngày càng sâu sát, thực chất.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan liên quan, các xã, phường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao trong năm 2026; kịp thời xử lý những vướng mắc trong triển khai các dự án, trong đó tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan soạn thảo (Sở Tài chính) tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét. Trong đó, báo cáo cần đánh giá kỹ hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bổ sung đánh giá thêm một số nội dung khách quan, nhất là về tăng trưởng kinh tế; phân tích rõ những nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện tốt và chưa tốt; nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch năm 2027 cần nêu rõ được động lực và nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo một số nội dung liên quan tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 -2030 tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 tỉnh Lạng Sơn.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại phiên họp, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các nội dung trình tại phiên họp, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo (Sở Tài chính) tiếp thu ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh 2 dự thảo để trình UBND xem xét trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

Trong đó, Sở Tài chính cần rà soát, cơ cấu lại kế hoạch vốn phù hợp với tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, nhu cầu và khả năng triển khai thực tế của các dự án; tuân thủ đầy đủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn; bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án, không dàn trải, manh mún.

Trong phiên họp kỳ này, các đại biểu cũng xem xét, cho ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua. Đồng thời yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát, hoàn thiện dự thảo, trình UBND trình xem xét, ban hành.