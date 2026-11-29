Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp này, UBND tỉnh xem xét, thống nhất các nội dung trình HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền; quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2027; tình hình thực hiện Kịch bản tăng trưởng năm 2026 và dự thảo Kịch bản tăng trưởng năm 2027; dự thảo quyết định Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2027, tỉnh Điện Biên. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng cao hơn so với năm trước; sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ. Sản xuất trồng trọt có bước chuyển biến mạnh mẽ; các cây trồng chủ lực tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô và sản lượng, tạo nền tảng hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại phiên họp.

Theo dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện tăng trưởng kinh tế năm 2026 và Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên, tình hình phát triển kinh tế năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Về quy mô, GRDP năm 2026 ước cao hơn quy mô kịch bản. Về mục tiêu tăng trưởng, năm 2027 dự báo còn nhiều yếu tố biến động. Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, kịch bản năm 2027 xây dựng với mức phấn đấu cao hơn, nhằm nỗ lực cao nhất hoàn thành mức Trung ương giao…

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Phi Sông trình bày dự thảo báo cáo tại phiên họp.

Đại biểu đã bổ sung làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến chăm sóc diện tích cà phê, mắc ca trồng mới; giải pháp đẩy mạnh nguồn thu từ đất. Đồng thời đề nghị rà soát, điều chỉnh một số chỉ số, chỉ tiêu liên quan đến kiên cố hóa cơ sở vật chất trường, lớp học; diện tích trồng cây mắc ca; nguồn thu từ đất; cân đối các chỉ tiêu trong dự thảo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thi công các công trình, dự án, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị bám sát các mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 12/2026, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ quý I/2027.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đóng góp ý kiến tại phiên họp.

Đối với mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu xây dựng trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Riêng chỉ tiêu thu từ sử dụng đất, giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu, đề xuất phương án phù hợp. Đối với các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách, yêu cầu chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ tiến độ và đường găng thực hiện.

Toàn cảnh phiên họp.

Về dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến, rà soát, chỉnh sửa, bảo đảm nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu, sớm hoàn thiện theo quy định.