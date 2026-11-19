Dự phiên họp có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sở Tài chính trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027, tỉnh Điện Biên. Theo đó, nội dung dự thảo Nghị quyết nhằm thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo đầy đủ, thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan và làm cơ sở để phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương. Đồng thời, phân bổ nguồn lực chi thường xuyên, đảm bảo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã có đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và các chế độ an sinh xã hội theo lĩnh vực, địa bàn theo phân cấp hiện hành.

Tại phiên họp, các đại biểu tập thảo luận, thống nhất các nội dung về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc phân bổ và tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh; tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp xã. Trong đó, tập trung thảo về luận về các nội dung: Phân bổ kinh phí để thực hiện các chính sách đặc thù phát triển nông nghiệp tập trung, xanh, thông minh, bền vững; kinh phí phát triển đô thị, phát triển giao thông nông thôn; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kết luận các nội dung tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị việc xây dựng phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027 phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển của từng cấp, từng ngành, địa phương. Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại phiên họp, khẩn trương rà soát, hoàn thiện và bổ sung dự thảo Nghị quyết, trình UBND tỉnh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Tài Chính trình bày các nội dung tại phiên họp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất cao đối với 4 nội dung còn lại, gồm: Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hộinghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 04/11/2024 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND ngày 13/3/2026); Quyết định của UBND tỉnh Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật một số giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt hồ sơ cắm mốc đối với quy hoạch chung xã, phường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Toàn cảnh phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị các sở: Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu tại phiên họp; khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, đúng quy định, trình UBND tỉnh xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.