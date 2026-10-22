UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 10/2026

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu tập trung cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế. Trong đó, làm rõ quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; mức giá cụ thể dịch vụ y tế dự phòng, dịch vụ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và dịch vụ y tế dự phòng về phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động đối với Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đại biểu đề nghị đơn vị trình dự thảo là Sở Tài chính sửa lại cách trình bày dự thảo nghị quyết cho đúng quy phạm văn bản pháp luật.

Quang cảnh phiên họp.

Đại biểu cũng dành thời gian cho ý kiến vào quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin nguồn tỉnh; quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu và cấp hiệu, biển hiệu, trang phục cho công chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; dự thảo quyết định của UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định quy định phân công thẩm định và quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia ý kiến tại phiên họp.

Đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành và nội dung các dự thảo được trình. Các ý kiến tập trung trao đổi, làm rõ thêm một số căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và sự cần thiết ban hành đối với một số dự thảo; đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

Đại biểu tham dự phiên họp.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung về: Phương án, kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ đối với nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Quyết định quy định việc xác định diện tích đất ở, quy định các trường hợp khác chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp để áp dụng quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Tổ hợp khu đô thị, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí hồ Huổi Phạ và phụ cận.