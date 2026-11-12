UBND tỉnh họp chuyên đề về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách năm 2027

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027.

Theo đó, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2026 đang được thực hiện theo Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh. Qua triển khai, các quy định cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành ngân sách và bảo đảm kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên những thay đổi về cơ chế, chính sách, nhiệm vụ chi và phân cấp quản lý đặt ra yêu cầu điều chỉnh định mức phù hợp với tình hình thực tế.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo Tờ trình tại cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp

Dự thảo nghị quyết năm 2027 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ năm 2026, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm phân bổ ngân sách công bằng, công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Điểm mới đáng chú ý là dự thảo đề xuất tăng bình quân định mức phân bổ chi thường xuyên khoảng 8–10% so với năm 2026. Việc phân bổ tiếp tục căn cứ vào các tiêu chí như quỹ lương, biên chế, số giường bệnh, số trường học, nhiệm vụ đặc thù, tùy theo từng lĩnh vực và dân số... đồng thời nghiên cứu điều chỉnh một số tiêu chí, mức phân bổ đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, quản lý hành chính, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo, đồng thời thảo luận, đề xuất điều chỉnh mức chi đối với một số lĩnh vực như y tế, giáo dục; bảo đảm định mức phân bổ sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của Sở Tài chính trong công tác tham mưu, xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. Dự thảo định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027 đã có sự điều chỉnh tăng so với năm 2026, dự kiến đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, nhất là chính quyền cấp xã.

Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát tiêu chí, định mức phân bổ, thống nhất số liệu và căn cứ tính toán. Trong đó, chú trọng kinh phí hoạt động của các bộ phận chuyên môn cấp xã, các nhiệm vụ phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc và đặc điểm từng địa bàn.

Đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, cần nghiên cứu các kiến nghị điều chỉnh định mức, rà soát các chế độ, chính sách hiện hành, nhất là đối với các trường dân tộc nội trú, bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên và những nhiệm vụ đã có nguồn kinh phí riêng, tránh phân bổ chồng chéo.

Việc xây dựng định mức phải ưu tiên các khoản chi bắt buộc, thiết yếu; các đề xuất bổ sung kinh phí cần được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính hoàn thiện các dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành ngân sách năm 2027.