UBND tỉnh họp chuyên đề về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật lần thứ 5

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm: Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2025/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận thiết kế và trình tự, thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ, đường địa phương đang khai thác trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành nội vụ quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý, vận hành cụm thông tin điện tử tại khu vực cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Các dự thảo quyết định được cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng, lấy ý kiến góp ý và thẩm định, tuân thủ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan soạn thảo đã cơ bản tiếp thu và bổ sung đầy đủ ý kiến đóng góp từ các sở, ngành và đơn vị liên quan. Qua thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung, phiên họp thống nhất thông qua 7 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng nhấn mạnh: Văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước và việc tổ chức thực hiện ở địa phương, vì vậy quá trình xây dựng cần được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Đề nghị các sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại phiên họp; rà soát kỹ căn cứ pháp lý, đánh giá đầy đủ sự cần thiết ban hành từng văn bản, bảo đảm nội dung phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo cả về nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày; làm rõ phương án tổ chức thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.