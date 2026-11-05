UBND tỉnh họp cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh

Tham dự có các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các sở, ngành chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phiên họp nghe các cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày nội dung cơ bản của 2 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ chi tiết nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công vốn ngân sách nhà nước của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành, nội dung chủ yếu của các nghị quyết, đồng thời, làm rõ đối tượng áp dụng, phạm vi phân cấp cho HĐND cấp xã trong quyết định phân bổ đối với cả chi đầu tư và chi thường xuyên; rà soát, bổ sung quy định về thẩm quyền điều chỉnh vốn, danh mục dự án của UBND cấp xã, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Đề nghị rà soát kỹ các tiêu chí, mức điểm và cách tính phân bổ vốn, tỷ lệ bổ sung ngân sách, bảo đảm chính xác, công bằng, tránh dàn trải; phù hợp với nhu cầu và khả năng triển khai của từng ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết bảo đảm sát thực tiễn, rõ trách nhiệm, khả thi và cân đối nguồn lực. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đúng thời gian, bảo đảm chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật trước khi trình Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.