Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Theo danh mục dự kiến, tại kỳ họp thường lệ cuối năm, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét 24 dự thảo nghị quyết, trong đó, 15 nghị quyết quy phạm pháp luật, 9 nghị quyết cá biệt và 11 báo cáo.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về nội dung, tính pháp lý, sự cần thiết và tính khả thi của các dự thảo nghị quyết, báo cáo; giải trình, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương; phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2027; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường nông thôn giai đoạn 2027 - 2030; quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045; chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cơ bản thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết đã cho ý kiến tại cuộc họp. Đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường nông thôn giai đoạn 2027 - 2030, đề nghị các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, rà soát, tham khảo thêm để đảm bảo có sự tham gia của các chủ thể và kiểm soát được nguồn lực.

Nhất trí về chủ trương dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045, yêu cầu rà soát lại các chỉ tiêu, đảm bảo tính phù hợp, khả thi khi triển khai trong thực tiễn.

Nhấn mạnh, việc xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp là bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng các dự thảo nghị quyết, báo cáo, phục vụ công tác thẩm tra và xem xét, quyết định của HĐND tỉnh. Đề nghị các sở, ngành tiếp tục góp ý các dự thảo nghị quyết, báo cáo bằng văn bản. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát kỹ nội dung, cơ sở pháp lý, tính khả thi và nguồn lực thực hiện, bảo đảm các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đúng quy định của pháp luật. Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh.