Một tàu bay thương mại hạ cánh xuống đường băng số 2 vừa được xây dựng tại Cảng hàng không Phù Cát - Gia Lai. (Ảnh: BA)

UBND tỉnh Gia Lai vừa đề nghị một số bộ, ngành liên quan chấp thuận cho địa phương đầu tư nâng cấp, cải tạo một số đoạn đường cất hạ cánh số 1 cùng hệ thống đường lăn tại Cảng hàng không Phù Cát, nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận các loại tàu bay lớn như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330 và Airbus A350.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh đường cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không Phù Cát đã hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác từ ngày 29/10/2026, với khả năng tiếp nhận cả tàu bay thân hẹp và thân rộng, nhưng các hạng mục khu bay hiện hữu vẫn chưa đáp ứng đồng bộ yêu cầu khai thác.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn hiện hữu đã có hơn 60 năm khai thác, kết cấu mặt đường bê tông xi măng xuống cấp, xuất hiện nhiều hư hỏng, thường xuyên phải duy tu, sửa chữa, trong khi khả năng chịu tải còn hạn chế so với yêu cầu khai thác các dòng tàu bay hiện đại.

Hiện đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn chủ yếu đáp ứng hoạt động của các loại tàu bay thân hẹp như Airbus A320, A321. Các dòng tàu bay thân rộng code E như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330 và Airbus A350 khi cất hạ cánh tại đường cất hạ cánh này đều phải hạn chế đáng kể tải trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác thương mại của các hãng hàng không.

Sự thiếu đồng bộ còn thể hiện ở hệ thống sân đỗ hiện hữu, khi Cảng hàng không Phù Cát có 8 vị trí đỗ tàu bay nhưng khả năng chịu tải không đồng đều, trong đó 4 vị trí đầu tiên có sức chịu tải thấp, còn 4 vị trí khác cơ bản đáp ứng yêu cầu tiếp nhận tàu bay thân rộng.

Trong khi đó, đường cất hạ cánh số 2 vừa đưa vào khai thác có khả năng chịu tải cao hơn đáng kể, đáp ứng hoạt động của các dòng tàu bay code E, khiến việc nâng cấp hệ thống đường lăn và những vị trí giao cắt với đường cất hạ cánh số 1 trở thành yêu cầu cần thiết để phát huy hiệu quả đầu tư.

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Gia Lai đề xuất cải tạo đường lăn song song B dài khoảng 1.400 m, rộng 23 m; xây dựng, cải tạo đường lăn B3 dài hơn 206 m, đồng thời mở rộng các đường lăn B6, A5 và một số vị trí giao cắt giữa đường cất hạ cánh số 1 với hệ thống đường lăn nối.

Các hạng mục trên sẽ được đầu tư cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới bảo đảm điều kiện khai thác tàu bay code E, thay vì chỉ đáp ứng chủ yếu các dòng tàu bay thân hẹp như hiện nay.

Để thực hiện những hạng mục bổ sung, UBND tỉnh Gia Lai dự kiến nâng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay tại Cảng hàng không Phù Cát lên 3.616 tỷ đồng, tăng 370 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, bao gồm phần vốn Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc tiếp tục nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của các công trình hiện hữu mà còn giúp hoàn thiện hệ thống khu bay, phát huy hiệu quả đường cất hạ cánh số 2 vừa đưa vào khai thác, đáp ứng định hướng phát triển Cảng hàng không Phù Cát lên quy mô cấp 4E.

Đây cũng là cơ sở để địa phương từng bước nâng cao năng lực vận tải hàng không, mở rộng khả năng kết nối với các thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.