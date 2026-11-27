Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan chính thức đi vào hoạt động từ 1/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; thời hạn bổ nhiệm từ ngày 1/12/2026 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Cùng với các quyết định nêu trên, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đã công bố 13 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Trong đó, 2 Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Đức Cường, Đinh Thị Thu Thủy.

Có 10 Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với 10 đồng chí gồm: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong, Đỗ Quang Trung.

Cùng với đó là 1 Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Bích Lụa giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính thuộc UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương nhằm bảo đảm các đơn vị được tổ chức tinh gọn, đồng bộ, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, gắn với hoàn thiện và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Để bảo đảm các đơn vị hoạt động ổn định, thông suốt sau sắp xếp, việc kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo của các đơn vị là rất cần thiết và đã được thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Việc được điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề của các đồng chí trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước UBND tỉnh đối với yêu cầu ngày càng cao của công tác dân tộc, tôn giáo, phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và tăng cường, mở rộng hoạt động đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc liên tục, thông suốt ngay khi bộ máy mới đi vào hoạt động.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, bàn giao tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang thực hiện; từng công việc phải có đầu mối tiếp nhận, người chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; đặc biệt lưu ý hồ sơ thủ tục hành chính, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan hiện nay tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đơn vị mới hoạt động hiệu quả từ ngày 1/12/2026, bảo đảm mọi thủ tục không để gián đoạn vì sắp xếp bộ máy.

Đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo, phải nâng cao chất lượng tham mưu, chăm lo đời sống đồng bào và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sở phải chủ động nắm chắc tình hình, hiểu đặc điểm từng địa bàn; tham mưu chính sách sát thực tiễn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Về công tác dân tộc, cần rà soát đầy đủ đối tượng, địa bàn, nhu cầu và kết quả thực hiện chính sách; phối hợp với các sở, ngành, xã, phường tập trung giải quyết những vấn đề thiết yếu của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lĩnh vực, đóng góp rõ nét vào chất lượng phát triển của tỉnh.

Việc hợp nhất tạo điều kiện thống nhất tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên toàn bộ chuỗi liên kết giữa bảo tồn di sản, sáng tạo văn hóa, phát triển thể thao và du lịch, Sở phải chủ động tham mưu cách tiếp cận tổng thể đối với các lĩnh vực được giao, phát huy lợi thế của từng địa bàn trong không gian phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang tầm quốc tế đó là chuẩn bị tốt các nội dung để phối hợp tổ chức thành công các sự kiện UNESCO và tiếp đón Tổng Giám đốc UNESCO tại tỉnh Ninh Bình vào ngày 1/12 đảm bảo trang trọng lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như tỉnh Ninh Bình đến các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới đối với “Cảnh quan văn hóa - sinh thái, Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, tổ chức tiếp nhận công tác ngoại vụ chặt chẽ, nâng cao chất lượng tham mưu đối ngoại phục vụ phát triển. Cùng với nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ chỉ đạo, điều hành, Văn phòng cần nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu về đối ngoại theo Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí lãnh đạo giữ gìn phẩm chất, đạo đức, liêm chính, gương mẫu trong công việc và sinh hoạt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trách nhiệm cá nhân.

Người đứng đầu phải chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chịu trách nhiệm về chất lượng tham mưu và tiến độ thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án đối với vấn đề vượt thẩm quyền; khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm việc đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành và hỗ trợ các đồng chí mới được giao nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các cơ quan sau kiện toàn sớm phát huy hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ chung của tỉnh.

Đồng chí Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tin tưởng và điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, góp phần vào những thành tích chung của tỉnh trong giai đoạn mới.