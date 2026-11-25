Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở: Công Thương, Xây dựng cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tại buổi làm việc, các thành viên đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp nhằm thay thế Nghị quyết số 22 năm 2021.

Ông Lê Đức Ánh - Phó Giám đốc Sở Công Thương trình bày Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Toàn

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện đã thành lập 31 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy đạt 75%, giải quyết việc làm cho hơn 25.600 lao động. Tuy nhiên, nhiều cụm công nghiệp do nhà nước quản lý đang thiếu vốn đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp góp ý về chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Toàn

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính góp ý về nguồn kinh phí thực hiện chính sách. Ảnh: Nguyễn Toàn

Theo đó, Dự thảo mới đề xuất ngân sách tỉnh bố trí tối đa 20 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ. Trong đó hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư giao thông kết nối với chiều dài tối đa 2 km cho các cụm công nghiệp vùng khó khăn hoặc ngành nghề khuyến khích; 100% kinh phí xây dựng mới hoặc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung, với mức tối đa 15 tỷ đồng cho dự án xây mới và 5 tỷ đồng cho dự án cải tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh lưu ý Sở Công Thương một số nội dung cần bổ sung và tiến hành kịp thời để thông qua nghị quyết tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm sắp tới. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đối với dự thảo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị cơ quan chủ trì là Sở Công Thương rà soát lại trên cơ sở Nghị quyết đảm bảo theo chính sách quy định của trung ương nhưng phù hợp với đặc thù của tỉnh. Phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Tư pháp xác định cụ thể nguồn hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, rà soát lại câu chữ đảm bảo chặt chẽ và kịp thời hoàn thiện các quy trình để thông qua tại Kỳ họp HĐND cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trình bày 2 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về áp giá và công bố giá vật liệu xây dựng. Ảnh: Nguyễn Toàn

Tiếp đó, các thành viên đã thảo luận 2 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh nhằm siết chặt quản lý thị trường vật liệu xây dựng. Trong đó, Dự thảo quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật thực hiện kê khai giá áp dụng đối với 8 nhóm vật liệu chủ chốt (như đất, cát, đá, gạch xây dựng, bê tông...), trừ xi măng và thép đã do các Bộ quản lý.

Thành viên các sở, ngành dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đồng thời, Dự thảo Quy chế phối hợp khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng sẽ phân định rõ trách nhiệm từ Sở Xây dựng, Sở Tài chính, cơ quan Thuế đến Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc thu thập dữ liệu, đối chiếu hóa đơn và xử lý biến động giá bất thường. Theo quy chế, giá vật liệu xây dựng sẽ được công bố định kỳ hàng quý hoặc hàng tháng nếu thị trường có biến động lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cơ bản thống nhất 2 Dự thảo Quyết định về vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo. Ảnh: Nguyễn Toàn

Về 2 dự thảo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cơ bản thống nhất. Đề nghị đơn vị chủ trì là Sở Xây dựng điều chỉnh lại một số câu từ và bố cục đảm bảo chặt chẽ để trình thông qua.

Việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, sát thực tế thị trường trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.