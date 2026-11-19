Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tiến độ chuẩn bị, trong tổng số 40 nội dung dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XX (đã thống nhất tại Hội nghị hành chính chuyên đề lần 1 ngày 13/11), đến nay có 5 nội dung hoàn thành thủ tục trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; 6 nội dung đang xin ý kiến thành viên UBND tỉnh. Các nội dung còn lại tiếp tục được các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và cho ý kiến đối với 23 dự thảo nghị quyết, báo cáo quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết.

Cụ thể, trong phiên buổi sáng, hội nghị xem xét 6 nội dung trọng tâm, gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2027 - 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2027 và Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Trong phiên buổi chiều, hội nghị tiếp tục thảo luận 17 dự thảo nghị quyết, báo cáo do các sở chủ trì tham mưu, gồm: Sở Tài chính (4 nội dung), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4 nội dung), Sở Nông nghiệp và Môi trường (3 nội dung), Sở Nội vụ (2 nội dung) và các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo (mỗi sở 1 nội dung).

Trên cơ sở ý kiến đóng góp, phản biện của các đại biểu, các Ủy viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua 22/23 dự thảo nghị quyết, báo cáo đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp tới.

Còn lại 1 dự thảo nghị quyết là Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đặc thù đối với đối tượng nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Việt Trì khi chuyển vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được giao cơ quan chủ trì tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để xem xét tại hội nghị tiếp theo.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo, giải trình tiến độ xây dựng các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành trong công tác tham mưu, xây dựng văn bản.

Đồng chí yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ lĩnh vực được phân công phụ trách, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến tại hội nghị; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định đối với 22 nội dung đã được thông qua để kịp thời gửi các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng các nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc xây dựng cơ chế, chính sách phải gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và phù hợp với thực tiễn vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Các nhiệm vụ, giải pháp đề xuất cần có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục tình trạng dàn trải, thiếu nguồn lực.

Quang cảnh Hội nghị hành chính chuyên đề tháng 11 (lần 2) của UBND tỉnh.

Đối với nhóm dự thảo thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công và chính sách hỗ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu cơ quan chủ trì rà soát chặt chẽ căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi, mức hỗ trợ và đánh giá kỹ tác động đến khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương.

Riêng dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2027 - 2030 phải hoàn thành việc rà soát, bổ sung hồ sơ chậm nhất trong ngày 20/11.

Đối với dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, các sở, ngành khẩn trương cập nhật, chuẩn hóa số liệu gửi Sở Tài chính tổng hợp; bảo đảm đánh giá sát thực tế kết quả đạt được.

Đồng thời, nhận diện rõ những khó khăn, thách thức tác động đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2027 để đề ra giải pháp điều hành sát thực, khả thi, sớm đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống.