UBND tỉnh cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Đề xuất 3 mức thu

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm quy định thống nhất mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Theo dự thảo, mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng/giấy phép; đối với các công trình khác là 150.000 đồng/giấy phép. Trường hợp điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng, mức thu là 15.000 đồng/lần.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại trình bày các điểm chính của dự thảo nghị quyết trình xin ý kiến. Ảnh: Mai Hoa

Đáng chú ý, đối với hồ sơ thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến, mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng bằng 0% mức thu tương ứng. Quy định này tiếp tục cụ thể hóa chủ trương khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo các sở, ngành và xã, phường tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Dự thảo cũng quy định tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng là đối tượng nộp lệ phí; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là tổ chức thu. Toàn bộ số tiền lệ phí thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh xem xét, thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Làm rõ một số vấn đề quan tâm

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý về cơ sở điều chỉnh mức thu, quy định miễn, giảm lệ phí trong một số trường hợp phát sinh từ thay đổi chính sách, quy hoạch; đồng thời đề nghị rà soát các quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất và chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở Xây dựng làm rõ cơ sở điều chỉnh tăng mức thu lệ phí so với nghị quyết hiện hành. Ảnh: Mai Hoa

Đối với mức thu, so với quy định tại Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND, dự thảo điều chỉnh lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 50.000 đồng lên 75.000 đồng/giấy phép; lệ phí điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng từ 10.000 đồng lên 15.000 đồng/lần. Vì vậy, các đại biểu đề nghị Sở Xây dựng làm rõ hơn cơ sở đề xuất điều chỉnh, bổ sung thuyết minh trong Tờ trình để bảo đảm tính thuyết phục.

Một số ý kiến cũng đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể việc miễn, giảm lệ phí đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng do nguyên nhân khách quan từ việc Nhà nước thay đổi quy hoạch, chính sách.

Lãnh đạo các phường, xã tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến tính thống nhất của hệ thống văn bản, một số ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung quy định bãi bỏ điểm g tại Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND, do nội dung này đang dẫn chiếu Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Việc xử lý đồng bộ sẽ tránh tình trạng văn bản cũ tiếp tục được viện dẫn sau khi nghị quyết mới có hiệu lực.

Đối với điều khoản chuyển tiếp, các đại biểu trao đổi về việc xử lý những hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã nộp trong thời gian Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND còn hiệu lực nhưng chưa được giải quyết khi nghị quyết mới có hiệu lực. Vì vậy cần bổ sung quy định cụ thể để tránh phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến, rà soát kỹ dự thảo để bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất và khả thi. Đối với điều khoản chuyển tiếp, cần làm rõ quy định về thời điểm tiếp nhận hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí nhằm bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân và thuận lợi cho cơ quan thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng yêu cầu rà soát, xử lý nội dung liên quan tại Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND, đồng thời hoàn thiện các nội dung còn lại, nhất là cơ sở điều chỉnh mức thu, để sớm trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.